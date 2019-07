Jan Hurtado, el segundo refuerzo de Boca

El delantero venezolano Jan Carlos Hurtado se sometió ayer a la revisión médica de rigor y se convirtió en el segundo refuerzo de Boca Juniors en el actual mercado de pases, proveniente de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Hurtado, nacido en la ciudad venezolana de Barinas hace 19 años, fue adquirido por Boca en 5.000.000 de dólares y firmará su contrato por los próximos cuatro años, siendo el segundo refuerzo del club, luego de la llegada de Alexis Mac Allister, exjugador de Argentinos Juniors que se sumó a préstamo del Brighton inglés, dueño de su pase.

El delantero viajará en las próximas horas a México para sumarse al plantel xeneize en esa escala, ya que luego del amistoso que jugaba al cierre de esta edición con las Chivas de Guadalajara, en la ciudad estadounidense de Seattle, el siguiente compromiso será el miércoles 10 de julio frente a Xolos de Tijuana.

Hurtado tenía una oferta para continuar su carrera en la Sampdoria italiana, pero el club genovés desistió de incorporarlo, pues no quiso abonar los 7 millones de dólares solicitados por la institución platense, que tenía en su poder el 45% del pase.

El venezolano es “una apuesta a futuro” solicitada por el DT boquense Gustavo Alfaro, quien había recomendado su contratación desde hacía un semestre.

En ese sentido, confió una fuente cercana al cuerpo técnico de Boca, si se marcha el goleador Darío Benedetto a Europa, se buscará igualmente otro delantero para reemplazarlo y competir por el puesto con Ramón “Wanchope” Ábila, ya que Hurtado se trata de una apuesta a futuro.

El venezolano Hurtado anotó en septiembre de 2018 el gol con el cual Gimnasia le ganó a Boca Juniors (1-0), en un partido jugado en Córdoba por la Copa Argentina, que representó la prematura eliminación del elenco xeneize que entonces dirigía el Mellizo Guillermo Barros Schelotto.

El venezolano Hurtado se hizo ayer la revisión médica, habló como nuevo jugador del xeneize y reveló la charla que tuvo con Alfaro. “Estoy muy feliz de llegar a este club, es un mundo aparte. El DT me dijo que me esperaba”, aseguró.