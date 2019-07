Y un día volvió Dybala

Desde hacía tiempo que estaba instalada la duda sobre si podía jugar o no Paulo Dybala junto a Lionel Messi y no solo demostró que puede, sino que además es una muy buena variante a la hora de la ausencia del capitán, porque en su regreso a la titularidad La Joya marcó un gol y tuvo su mejor encuentro con la Selección argentina frente a Chile.

“Cerramos una Copa América como debía ser, jugando bien un partido muy duro, donde se pegó, donde se metió... no fue fácil pero conseguimos ganar y nos vamos con un tercer puesto, aunque nos hubiera gustado más”, analizó.

El hombre de la Juventus compartió delantera con Agüero y con Messi un poco más retrasado y en ese contexto se movió de manera inteligente y logró asociarse colectivamente.

“Me sentí cómodo y espero que Leo (Messi) también. Esto se mejora jugando juntos en competiciones así. Nos vamos contentos”, consideró Dybala.

Se ocupó de apretar la salida de los defensas rivales y de jugar en corto con Messi y evidenció un cambio.

Lo mejor de La Joya fue el segundo tanto argentino, cuando concretó una diagonal que Lo Celso supo interpretar y Dybala definió con un toque exquisito ante el achique de Arias.

Ante la expulsión de Messi, Dybala se retrasó un poco, trató de colocarse más cerca de Lo Celso y De Paul.

En el segundo tiempo Dybala supo seguir enganchado con el circuito de juego y cuando mejor estaba jugando lo reemplazaron, en un cambio que no se entendió demasiado.

En la cara de fastidio y las muestras de bronca del cordobés quedó en evidencia que no le gustó para nada el cambio.

“No quería salir por como estaba el partido ante un rival difícil”, cerró Dybala.