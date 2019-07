Acusan al padre y a su pareja por el feroz asesinato de Diego

Tras el brutal asesinato Diego Román, el niño de 12 años hallado con múltiples puñaladas en un descampado en la ciudad santafesina de Recreo, el viernes último, ayer comenzó a correr con más fuerza el rumor de que era maltratado por su padre y su madrastra.

Ayer, durante el velorio, la hermana y la madre del menor lo confirmaron. "Mi hermano se escapó por culpa de mi papá y la mujer, porque ellos le pegaban. Yo viví con ellos, sé lo que es que te maltraten y te peguen", relató Juliana, de 16 años, en declaraciones para LT 10.

"Me fui de esa casa, no quise vivir más con ellos. Diego le contó a sus amigos que le pegaban, y ellos me contaron a mí. Él se llevó ropa antes de ir a jugar a la pelota porque ella lo corrió de la casa", continuó.

Los niños también le revelaron que "armó una casita con dos cajoncitos y una lonita para pasar la noche. Estuvo ahí, con una cobijita y un pulovercito de él".

Respecto a los otros dos hermanos menores, que aun viven con su padre, Juliana manifestó al portal Vía Santa Fe: "Queremos que los saquen de ahí, que no estén más en esa casa, no quiero que también les pase una desgracia".

La madre del niño también responsabilizó del hecho a su exmarido y a su actual pareja y sostuvo que su hijo sufría malos tratos por parte de ambos.

"Yo pido justicia por mi hijo y que los culpables paguen, especialmente el padre, culpable con la madrastra", aseguró María, madre de Diego Román, a Aire Digital de Santa Fe.

La mujer explicó que no tenía comunicación con sus hijos, entre ellos Diego, desde que se separó de su marido, a quien acusó de "incomunicarla" con ellos.

"Las veces que vine a Recreo a visitar a mi familia, él me amenazaba que no me acercara a los chicos porque yo para ellos ya estaba muerta. Intenté estar con ellos, los iba a ver a la canchita a la que siempre iban y ellos me miraban y lo veían a él y se iban lejos de mi", relató María.

Según la mujer, los chicos eran sometidos a malos tratos y su hija Juliana "se escapó hace seis meses" por ese motivo. "Me dijo que se iba porque estaba cansada del maltrato del padre y me contó que la madrastra maltrataba a todos", destacó la mujer.

Sobre el día de la desaparición de Diego, señaló que su exmarido no le avisó nada y que se enteró por sus hermanas, sobrinos y amigos. "Yo voy a hacer justicia por mi hijo, así tenga que hacer justicia por mano propia", advirtió. María afirmó que hace 4 años que está separada del padre del niño y que si bien al principio la relación era buena, cuando formó una nueva familia desapareció con los hijos y nunca la llamó para informarle lo que había pasado.

"Cada vez que intentaba hablar con él, me insultaba, y para que los chicos no tengan problema, yo me alejé", agregó la mujer, quien le pedirá a la Justicia que le dé la tenencia de sus otros dos hijos.

Frente a las acusaciones de la madre y una hermana del menor y a las sospechas que se ciernen en torno a él y su pareja, el padre, Julio Román, declaró a los medios: "La Policía duda de nosotros, pero ¿cómo le voy a hacer eso a mi hijo?".

x