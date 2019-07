Los coqueros están en alerta por la fiebre hemorrágica de Bolivia

Se trata del arenavirus transmitido por un roedor que habita en las áreas cocaleras.Los hospitales del norte fueron notificados sobre el tema, pero aún no existe alerta sanitaria.

La ministra de Salud de Bolivia, Gabriela Montaño, informó el viernes que el arenavirus afectó a una médica internista y a un poblador en Caranavi, quienes fallecieron, y a dos médicos que están internados en terapia intensiva en la ciudad de La Paz.

Esto puso en alerta a los hospitales del norte de la provincia, y según autoridades del nosocomio de Tartagal ya fueron notificados sobre la mortal patología (muy similar a la fiebre hemorrágica de Junín, conocida como mal de los rastrojos).

Si bien la patología, tal como sucede en Argentina, se circunscribe a ciertas zonas, a diferencia de otras que ingresaron desde Bolivia como el cólera en la década del 90 o las enfermedades transmitidas por el Aedes aegipty, como el dengue, zika o chikungunya, la alarma comenzó a gestarse en especial por informaciones que se viralizan por las redes sociales, que dan cuenta que el transmisor de esta fiebre hemorrágica se disemina por la orina y las heces de un ratón que habita en los cocales.

La información oficial

Pedro Urueña, subgerente del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, precisó que "en el transcurso de la semana la Dirección de Epidemiología de la Provincia nos notificó acerca del alerta en Bolivia por casos de fiebre hemorrágica boliviana, se nos informó que los casos fueron notificados y el protocolo con guía de manejo clínico del Programa de Prevención y Control de la Fiebre Hemorragica de Bolivia. En síntesis, fuimos notificados, pero no existe un alerta epidemiológico, al menos hasta el momento, en nuestra área operativa", precisó Urueña.

La fiebre de rastrojos

El gerente del hospital de Tartagal, José Fernández, por su parte, precisó que "hasta esta semana no nos había llegado ninguna alerta epidemiológica, porque además los casos registrados están lejos de la frontera en la zona de La Paz. Pero tenemos entendido que se trata de una enfermedad con sintomatología muy similar a la que se registra en la zona de Junín o en la Pampa Húmeda que se conoce como mal de los rastrojos o fiebre hemorrágica argentina. Afortunadamente en el caso de Bolivia fueron investigadores de Atlanta, Estado Unidos, quienes pudieron identificar al virus para saber a qué enfrentarse; el transmisor es un roedor conocido como maicero, una especie en particular que no se encuentra en nuestra zona y la dispersión de la enfermedad de este tipo es muy rara, al menos en teoría".

¿Qué es arenavirus?

Se conoce como arenavirus del nuevo mundo al conjunto de virus que se transmite a través de un ratón de género Calomys, de tipo selvático.

Según el ministerio, el virus no representa un riesgo para la comunidad, pero quienes sí están más en peligro son aquellas personas que viven cerca de estos roedores infectados, además de los trabajadores de salud que entran en contacto con pacientes contaminados.

Este tipo de virus se transmite a través de roedores, fundamentalmente de las ratas selváticas Calomys. También se puede transmitir de persona a persona, a través del contacto con fluidos, especialmente la sangre, como fue el caso de los médicos infectados.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos, dio la confirmación de la enfermedad e identificó al virus transmitido a humanos por roedores que se encuentran en las áreas selváticas.