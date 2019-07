Scaloni, también sin filtros: “El VAR falló otra vez y es peligroso”

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró que “una vez más el VAR falló”, por lo que no entendió el criterio que se utilizó en la Copa América, en la que, según afirmó, fueron “los más perjudicados”.

“La sensación es más extraña que la del otro día (contra Brasil). No entiendo el criterio del VAR, el que se utiliza en esta Copa América. No lo puedo creer y entender”, expresó en la conferencia de prensa posterior al triunfo por 2 a 1 que le dio el tercer puesto en la Copa.

Scaloni criticó con dureza al sistema arbitral, y agregó que “la gente del VAR no la tiene muy clara”, y puntualizó: “No es buena la sensación. No quiero pensar mal, pero no deja de convencer a nadie, fuimos los más perjudicados”.

El santafesino de 42 años también se refirió a la expulsión de Lionel Messi y explicó que a su criterio “en esta instancia era para revisar la jugada. El criterio es muy raro”.

“Esto está muy verde y por eso creo que en la Copa no debería haberse utilizado. Vi las imágenes y no sé qué hizo para que sea expulsado. Que el árbitro diga públicamente por qué lo expulsó. El VAR está para ayudar y acá no lo hizo. Es peligroso”, enfatizó. El DT argentino indicó que la Selección “siempre va a estar en las finales o las semifinales”.

Y cerró: “Estábamos convencidos de que íbamos a hacer un buen papel, aún perdiendo el primer partido. El mejor Argentina se vio cuando pasó de ronda”.