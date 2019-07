Trump compara a una joven y popular congresista opositora con Evita

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump comparó a la ascendente joven congresista del Partido Demócrata Alexandria Ocasio-Cortez con Eva Duarte de Perón.

"La llamé Eva Perón. Dije, Esa es Eva Perón. Eso es Evita", advirtió Trump en una entrevista realizada el año pasado por el periodista Tim Alberto y que saldrá publicada en un libro el próximo 16 de julio.

El mandatario norteamericano definió relató que vio por primera vez la mujer de 29 años, exponente del ala más progresista del Partido Demócrata, "desvariando como una lunática en una esquina", y consideró que "no sabe nada".

No obstante, luego reconoció que notó "cierto talento" en la mujer de ascendencia puertorriqueña.

"Esa es la buena noticia. Pero la mala es que no sabe nada. Tiene buen criterio, un factor "It", pero no sabe nada. Aunque con cierto tiempo, tiene un potencial real", resaltó.

"Eso es Evita", resumió en el reportaje para el libro "American Carnage: On the Front Lines of the Republican Civil War".

La repuesta de Ocasio-Cortez no tardó en llegar: reivindicó la figura de Evita.

"Sé que, como todas las mujeres, tengo más fuerza de la que parece", señaló la joven congresista, que luego publicó una frase entera de Eva Perón.