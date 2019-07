Gareca: “Amo a Argentina, pero acá tengo contrato”

El DT del seleccionado peruano, el argentino Ricardo Gareca, reconoció anoche que “Brasil fue un justo campeón” y que su equipo “estuvo a la altura y redondeó una buena Copa América”, tras caer por 3 a 1 en el encuentro final disputado en el estadio Maracaná.

“Nosotros mejoramos respecto al anterior partido con los brasileños que perdimos 5 a 0, tuvimos nuestros momentos y ellos aprovecharon bien sus oportunidades. Pero somos una selección que ha mejorado y me deja tranquilo que este equipo fue creciendo. Y hemos promovido jóvenes valores junto a los ya consagrados”, enfatizó Gareca.

“Llegamos hasta aqui con mucha personalidad”, apuntó.

El Tigre apuntó que “la dinámica que se planteó para este partido estaba bien, pero los cambio del Brasil plancharon el partido y después costó hilvanar jugadas”.

“Hace tiempo que estamos luchando para posicionarnos. Por eso no se si Perú es revelación, porque somos una selección de experiencia y teniamos el convencimiento de pelear esta Copa”, sostuvo.

“Y en cuanto a mi futuro en la selección de Perú, si bien amo a la Argentina, acá tengo un contrato y estoy acostumbrado a respetarlos. El mío vence en 2021 y si clasificamos en las Eliminatorias se prorroga hasta el Mundial de Qatar de 2022, y pienso cumplirlo”, resaltó, como una forma de ratificar su continuidad y aventar cualquier posibilidad de convertirse el año próximo en el reemplazante de Lionel Scaloni.

El Tigre se mostró muy medido al hablar del VAR.

“Está hecho todo para mejorar. La gente entendida trabaja para que los árbitros tengan seguridad, porque este es un deporte de equivocaciones de todo tipo. Nunca opiné de ellos y no lo voy a hacer ahora, pero habrá que revisar, ver las cosas que están bien y las que están mal”, cerró.