"Mi hija no se quitó la vida, eso no me entra en la cabeza"

La madre de Gimena Bernasar, la joven de 25 años que apareció muerta en un inquilinato del barrio Leopoldo Lugones el sábado 22 de junio, no cree o acepta la teoría de que su hija haya tomado la determinación de quitarse la vida. Mientras espera los resultados de los distintos análisis que profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) deberían haber hecho en el cadáver de la víctima, descree en la teoría del suicidio. "Mi hija no se quitó la vida, esa teoría no me entra en la cabeza", le dijo a El Tribuno.

El martes pasado Marta Rioja, madre de Gimena, junto a familiares y amigos marcharon en la plaza 9 de Julio. "Fue para pedir que esto se esclarezca porque todavía no se determinó lo que le pasó a mi hija. Lo único que nos dieron fue el certificado de defunción donde dice que Gimena murió por estrangulamiento por asfixia mecánica, es decir como que ella se hubiera quitado la vida".

Respecto a esto último, la señora manifestó: "Mi hija no se quitó la vida, unos días antes estuvo acá -en su casa- incluso tenía planeado ir al cumpleaños de mi hermano, decía en tono de broma que aunque él no la invitara ella saltaría la tapia. Gimena tenía planes, no era de bajonearse así nomás. La teoría del suicido no me entra en la cabeza".

Pese a perder un embarazo a mediados de mayo, la madre de Gimena sostuvo que si bien "eso la bajoneó un poco, dentro de todo estaba bien, la peleaba". Marta la describió como una chica luchadora, alegre y justiciera "defendía mucho a sus amigos".

Los golpes

Cuando le entregaron el cuerpo de Gimena, tanto Marta como el resto de su familia notó los golpes en el rostro. "Tenía dos golpes en la mejilla y quería ver si fueron porque el cuerpo se cayó de cara o se trata de golpes de puño u algún objeto", apuntó la mujer.

Marta sostuvo que conoce "muy poquito" a José Umberto Nieva, el joven de 20 años pareja de Gimena Bernasar. Según investigadores fue quien encontró a la joven sin vida en el inquilinato, "él la bajó, la subió a la cama e intentó reanimarla. Mi hija se fue de casa -en Ciudad del Milagro- hace unos meses a alquilar en ese inquilinato con él, ella siempre decía que era un chico responsable que la contenía y la quería", sostuvo.

La madre de la víctima también dijo estar confundida con todo lo que se dice, "algunos vecinos dijeron que la noche anterior ella había discutido y mi hija salió con una amiga, estuvo aquí en El Huaico".