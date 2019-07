A 8 años de su desaparición, el Juzgado Federal de Salta detalló los "avances" en el caso María Cash

El 8 de julio de 2011 fue el día en que misteriosamente desapareció en Salta María Cash, la diseñadora de ropa que había salido días atrás desde Buenos Aires con destino a Jujuy. La joven vestía botas de gamuza beiges, jeans y un bolso rosado que llevaba en bandolera. Ese día fue captada por las cámaras de seguridad de la empresa concesionaria de la autopista de acceso-egreso, en la plaza de peaje, situada a 13 kilómetros al este de la capital salteña. Tras ese último registro, su paradero es un misterio.

Por ese motivo y tras varios años de tareas investigativas, el Juzgado Federal de Salta detalló los "avances" en el caso, especialmente en el último año (entre junio de 2018 y el mismo mes de 2019).

"Con la intervención de la Secretaría Penal 4, se realizaron diferentes investigaciones en el caso caratulado 'Autores a establecer s/Infamativo sobre ubicación del paradero de Cash, María del Carmen'", detalla el parte.

Además, indica las fechas en que se llevaron a cabo las diferentes tareas, como la recepción de la declaración a un testigo de identidad reservada; investigaciones en el paraje "Cabeza de Buey" y su posterior dicho ante la Fiscalía Federal, como así también requirieron informes al Ministerio de Producción y Empleo del Gobierno sobre el destino que se le dio a un camión Ford Interno 90, entre otros datos que pueden ser de interés para la causa.

El parte completo

Por ello, se informa que:

En fecha 26 de junio de 2018: se requirió del Juzgado Correccional de 2da.

Nominación del Poder Judicial de Tucumán copia de la resolución dictada en

los autos seguidos contra “Leal, Julia Alejandra s/Impedimento de contacto de

hijo menor con su padre Martín Altieri”.-

En fecha 28 de junio de 2018: se requirió de la División Trata de Personas

de la Policía de la Provincia y de la Unidad de Investigaciones y

Procedimientos Judiciales Salta de Gendarmería Nacional, copia del Protocolo

de Actuación para Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

También para que se indique si cuentan con un equipo de personas

específicamente destinado a este tipo de situación y en su caso informen las

tareas que desarrollan en el marco de la presente causa. Se requirió de la

Agencia Federal de Inteligencia se informe si cuentan con archivos

correspondientes a la joven María Cash.-

En fecha 03 de julio de 2018: Se habilitó la feria judicial del mes de julio

2018 y se requirió de la Universidad Nacional de Salta se informe si cuenta con un georadar o equipamiento tecnológico para ubicar restos humanos

enterrados.-

En fecha 17 de julio de 2018: se libraron nuevos oficios a las distintas

fuerzas de seguridad haciendo saber que subsiste el interés y la intención de

este Tribunal en que permanezca vigente el ofrecimiento de recompensa a

quienes aporten datos para ubicar a María Cash. Se libró oficio al diario El

Tribuno, al Nuevo Diario y a la oficina de prensa de la Cámara Federal de

Apelaciones de Salta para que se reitere la difusión de los afiches de

recompensa correspondientes en los distintos medios de ésta provincia y de la

provincia de Jujuy. Se ofició a la ONG “wwwpersonas perdidas.org.ar” a fin

de que rectifique la publicación que efectuara en el diario La Nación en

cuanto a que María Cash fue vista por última vez el día 04 de julio de 2011,

cuando, en realidad ello ocurrió el día 08 de julio de 2011 en la ciudad de

Jujuy. Se libró oficio a Gendarmería Nacional a fin de que se practiquen las

averiguaciones del caso en inmediaciones al consultorio médico del Dr. Jesús

Chuquisaca de la ciudad de Jujuy, con el objeto de obtener alguna información

relacionada con el posible paradero de María Cash. También se libró oficio a

Gendarmería Nacional para que se realicen tareas de investigación en la

ciudad de Posadas – Misiones.-

En fecha 02 de agosto de 2018: se ofició a Gendarmería Nacional

para que se realice un nuevo folleto de recompensa con las tres imágenes en

progresión estimativa con el rostro de María Cash remitidas por la División

Individualización Criminal de la Policía Federal, y se requirió del HSBC Bank

los movimientos de cuentas de María Cash.-

En fecha 13 de agosto de 2018: se libró oficio a Gendarmería

Nacional a fin de que se realicen tareas de investigación en Santa Rosa – La

Pampa. Se requirió de la empresa de transporte “Balut” toda la información

referida a los pasajeros que habrían adquirido boletos para viajar a Buenos Aires, desde la ciudad de Jujuy, el día 08 de julio de 2011. Se requirió de la

División Delitos Tecnológicos de la Policìa Federal la determinación de las

direcciones IP desde los que se ingresó al correo electrónico de María Cash.

Se libró oficio a Interpol para que requiera de sus similares de La Paz –

Bolivia y Brasilia – Brasil, que se verifique en los hospitales, morgues y

cementerios la existencia de un cuerpo de mujer sin identificar (N.N.) Se

reiteró el pedido de traslado a La Paz- Bolivia del Equipo Argentino de

Antropología Forense. Se libró oficio a Gendarmería Nacional a fin de que se

realicen tareas en inmediaciones al Paraje “Cabeza de Buey” con el objeto de

identificar a un baqueano de apellido Frías. Se requirió de la Policía de la

Provincia de Salta el Libro de Novedades de la Comisaría de General Güemes

correspondiente al mes de julio del año 2.011. Se requirió del Sistema Federal

de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, un registro de

personas encontradas con o sin vida desde el año 2011 a la fecha y que no

hubieran sido identificadas o reconocidas. Se ordenó coordinar con el Dr. José

Viramonte, de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional

de Salta, los trabajos de campo a realizar.-

En fecha 22 de agosto de 2018: Se recibió declaración testimonial a Eva

Alicia Zerda.-

En fecha 24 de agosto de 2018: Se libró exhorto al Juzgado Federal de

Mendoza a fin de que se reciba declaración testimonial al periodista Christian

Sanz y devuelto sin diligenciar el día 19/9/2018.-

En fecha 28 de agosto de 2018: Se requirió del Cuerpo de Investigaciones

Fiscales del Ministerio Público de Salta si cuentan con un georadar que

permita realizar búsqueda en la Quebrada de Tilián.-

En fecha 03 de septiembre de 2018: se libró oficio aclaratorio a la Agencia

Federal de Inteligencia.

En fecha 17 de septiembre de 2018: se requirió de la Sala III del Tribunal de

Juicio del Poder Judicial de la Provincia de Salta el Libro de Novedades de la

Comisaría Nº 11 y, a fin de agilizar el trámite ya solicitado a las autoridades

judiciales de Bolivia, se reiteró oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores y

Culto de la Nación.-

En fecha 19 de septiembre de 2018: se encomendó a Gendarmería Nacional

el traslado del Dr. José Viramonte, de la Facultad de Ciencias Naturales de la

Universidad Nacional de Salta, hacia la Quebrada de Tilián con el fin de

efectuar un relevamiento de la zona. Se libró oficio al Equipo Argentino de

Antropología Forense para que se realicen las diligencias necesarias que

permitan el traslado de los profesionales designados al efecto hacia la ciudad

de La Paz.-

En fecha 27 de septiembre de 2018: se tuvo presente lo informado por

Gendarmería Nacional en relación a las investigaciones efectuadas en la

ciudad de Santa Rosa – La Pampa y se remitió a la Fiscalía Federal Nº 2 para

su compulsa los Libros de Guardia de la Comisaría Nº 11.-

En fecha 08 de octubre de 2018: se libró nuevo exhorto al Juzgado Federal

de Mendoza a fin de que se reciba declaración testimonial al periodista

Christian Sanz (el anterior no fue diligenciado porque el testigo no residía en

el domicilio que se tenía).-

En fecha 12 de octubre de 2018: se requirió que las distintas empresas de

telefonía celular informen sobre la titularidad de tres abonados telefónicos. Se

citó al Perito de Gendarmería Nacional a fin de que practique una pericia

sobre los libros de Guardia de la Comisaria Nº 11, tendiente a determinar

alguna referencia al hallazgo de un cuerpo sin vida en proximidades del Paraje

“Cabeza de Buey”. Se citó a prestar declaración testimonial a Beatriz Campos

y se reiteró la información solicitada al Sistema Federal de Búsqueda de

Personas Desaparecidas y Extraviadas. -

En fecha 19 de octubre de 2018: Se recibió declaración testimonial a la Crio.

® Beatriz Campos.-

En fecha 26 de octubre de 2018: se libró nuevo oficio al Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto de la Nación a fin de que se coordine con el

Equipo Argentino de Antropología Forense el traslado de los profesionales

designados para extraer muestras óseas hacia la ciudad de La Paz.-

En fecha 29 de octubre de 2.018: se requirió de la Secretaría Electoral el

domicilio de las personas que viajaron el 8-9-11 en el colectivo de la empresa

“Balut” con destino a Buenos Aires, con el objeto de recibírseles declaración

testimonial.-

En fecha 07 de noviembre de 2018: se tuvo presente lo informado por

Interpol La Paz y se notificó al señor Fiscal Federal la información remitida

por la Agencia Federal de Inteligencia.-

En fecha 13 de noviembre de 2018: Se libró exhorto al Juzgado Federal de

Jujuy a fin de que se reciba declaración testimonial a Daiana Ledo, Leonela

Vera, Stella Maris Flores y Camila García, y se dispuso notificar a las partes

sobre los resultados de la Pericia efectuada sobre los Libros de Guardia de la

Comisaría Nº 11.-

En fecha 27 de noviembre de 2018: se ofició al Programa Nacional de

Criminalística del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a

fin de que se establezca a los titulares de tres abonados telefónicos y la posible

conexión de alguno de ellos con María Cash.-

En fecha 19 de diciembre de 2018: Con el objeto de que se realice una nueva

pericia sobre los Libros de Guardia de la Comisaría Nº 11, se los remitió a la

División Escopométrica de la Policía Federal Argentina. Se requirió del

Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desparecidas y Extraviadas indique

si cuenta con registros patronímicos de toda persona encontrada desde el año 2011 a la fecha.-

En fecha 21 de diciembre de 2018: se requirió del Cuerpo de Investigaciones

Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires se solicite información respecto de

tres abonados telefónicos. -

En fecha 28 de diciembre de 2018: se tuvo presente lo informado por la

Fiscalía Federal Nº 2 y habilitó la feria judicial del mes de enero de 2019 en la

presente causa. -

En fecha 22 de enero de 2019: se requirió de Gendarmería Nacional que

informe si durante el mes de julio/agosto de 2011 existía un puesto o

destacamento fijo en el Paraje “Cabeza de Buey”. Se remitieron las

actuaciones para su compulsa al señor Fiscal Federal Nº 2.-

En fecha 05 de febrero de 2019: se tuvo presente los informes remitidos por

Gendarmería Nacional y se citó a prestar declaración testimonial a Pedro

Oscar García Castiella.-

En fecha 08 de febrero de 2019: se ofició a Gendarmería Nacional a fin de

que se realicen tareas de investigación en Colonia Santa Rosa y se dispuso

notificar a las partes sobre las conclusiones del estudio de ADN efectuado por

el Equipo Argentino de Antropología Forense.-

En fecha 28 de febrero de 2019: se ordenó que se reciba declaración

testimonial a Pedro Oscar García Castiella y a Máximo Cash.-

En fecha 01 de marzo de 2019: se autorizó la recepción de la declaración

testimonial de Máximo Cash con intervención de la Procuraduría de Trata y

Explotación de Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. –

En fecha 12 de marzo de 2019: se recibió declaración testimonial a Pedro

Oscar García Castiella.-

En fecha 14 de marzo de 2019. Se dispuso notificar a las partes sobre los

resultados de la pericia encomendada a la División Scopometría de la Policía

Federal y sobre los resultados de las tareas de investigación efectuadas por

Gendarmería Nacional en la Colonia Santa Rosa.-

En fecha 03 de abril de 2019. Se ordenó requerir de la Comisión Nacional de

Actividades Espaciales, imágenes satelitales del paraje Cabeza de Buey a fin

de constatar alteraciones en el terreno donde presuntamente podría haber sido

sepultada una persona. Se tuvo presente lo informado por la Policía de la

Provincia de Buenos Aires en relación a investigaciones practicadas en la

localidad de Merlo.-

En fecha 05 de abril de 2019. Se delegó al señor Fiscal Federal Nº 2 los

trámites inherentes a la recepción de declaración del testigo de identidad

reservada. –

En fecha 12 de abril de 2019. Se requirió de la Fiscalía Penal Nº 5 del

Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta que remita copia certificada

de las actuaciones labradas respecto del hecho que involucra a la testigo Julia

Leal. –

En fecha 23 de abril de 2019. Se encomendó a Gendarmería Nacional

realizar tareas de investigación en el Paraje “Cabeza de Buey” tendientes a

identificar a una persona de apellido Sosa. De igual forma, para que se recabe

toda información al respecto a los lugareños o jornaleros que residen, trabajan

o desarrollan cualquier actividad en esa zona. Se requirió de la Policía de la

Provincia se informe en qué Comisaría se encontraba asignada una camioneta

marca Ford modelo 1978 que tendría estampado el número 90; los datos de

identificación del personal policial que durante el año 2011 se encontraba

asignado al Peaje “Cabeza de Buey” y se realicen las diligencias del caso que

permitan conocer los datos de identificación de una persona de sexo masculino

que se habría desempeñado como chofer del vehículo identificado con en Nº

90 durante el año 2.011.-

En fecha 30 de abril de 2019. Se tuvo por agregada copia del sumario de la

Secretaría de Seguridad de la Provincia de Salta referida al Programa

“Coordinador de Búsqueda e Identificación de Personas N .N. del Ministerio de Seguridad de la Nación”.

Por incorporado los resultados de las tareas de investigación llevadas a cabo por Gendarmería Nacional en el Paraje “Cabeza

de Buey”. Se agregó copia de la Averiguación Preliminar solicitada a la

Fiscalía Penal Nº 5 del Ministerio Público de Salta. –

En fecha 10 de mayo de 2019. Prestó declaración testimonial Martín

Ragonese.-

En fecha 13 de mayo de 2019. Se requirió de Gendarmería Nacional se

realicen tareas de investigación en las morgues de los hospitales de esta

ciudad, de General Güemes, Rosario de la Frontera, Metán, Campo Quijano y

Rosario de Lerma en relación al registro de cuerpos de mujeres que no fueron

identificados desde julio a octubre de 2011.-

En fecha 23 de mayo de 2019. Se tuvo presente lo informado por la Policía

de la Provincia y se citó a prestar declaración testimonial al personal policial

que estuvo asignado en la Dirección de Seguridad durante el año 2.011.-

En fecha 30 de mayo de 2019. Se recibió declaración testimonial a Andrés

López Ibáñez y a Abel David Castro.-

En fecha 06 de junio de 2019. Se recibió declaración testimonial a Julio

Roberto Plaza.-

En fecha 10 de junio de 2019. Se requirió de la División Bomberos de la

Policía de la Provincia la nómina de choferes que prestaron servicios durante

el año 2.011 y se libró oficio al Programa Nacional de Coordinación para la

Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia del Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos de la Nación, para que analice la posibilidad de

incrementar la recompensa que fuera oportunamente ofrecida y destinada a

aquellas personas que brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero

de María Cash.-

En fecha 26 de junio de 2019. Se autorizó al señor Fiscal Federal a recibirle

declaración por ante esa Fiscalía al testigo de identidad reservada. Se requirió

del Ministerio de Producción y Empleo del Gobierno de la Provincia de Salta

informe a este Tribunal el destino que se le dio al camión marca Ford Interno

Nº 90. No habiéndose obtenido respuesta al exhorto oportunamente remitido

al Juzgado Federal de Mendoza para el testimonio del periodista Christian

Sanz, se dio intervención a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta de

conformidad con lo dispuesto por el art. 136 del C.P.P.N. Asimismo se efectuó

una síntesis informativa de las medidas que se adoptaron durante el último año

en el marco de la presente causa y se la remitió para la difusión

correspondiente a la Encargada de Prensa de la Justicia Federal de Salta. Se

habilitó la feria judicial del mes de julio de 2.019.-

Nota: todas las comunicaciones aún no contestadas, incluidos los exhortos,

serán reiterados hasta obtenerse una respuesta.-