Polémica declaración de Graciela Alfano sobre el aborto: "¿Van a ir a abortar una vez por mes?"

Por primera vez, Graciela Alfano emitió su opinión respecto a la discusión entorno al proyecto que prevé la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Durante la edición del lunes de Los Ángeles de la Mañana por El Trece, ante la consulta de Ángel de Brito, la exvedette se pronunció en contra del aborto.

“Yo soy pañuelo celeste. Yo soy defensora de la vida. Es más, he pasado por circunstancias de aborto naturales y no. Y tuve dolores psicológicos que no se me van todavía. Una mujer que se hace un aborto sufre, no es una pavada, que te vas a tomar un café”, aseguró Alfano.

La “angelita” argumentó su postura manfiestando: “Las personas que tenemos instrucción, que tenemos dinero. El proyecto de ley va hacia las mujeres que están sin instrucción o que están sin instrucción o sin dinero, y es verdad que hay muertes. Pero creo que el proyecto es banal todavía. No digo que no exista un buen proyecto, pero el proyecto es superficial”.

“A ver, las veces, cuántas veces. Porque vos haces un aborto y a los pocos días podés quedar embarazada nuevamente. Entonces qué, ¿va a ir a abortar una vez por mes? Yo leí el proyecto de ley”, dijo.

Por último, Graciela Alfano, subrayó: “Hay que tener en cuenta que la mujer es un sujeto, no un objeto que tiene que sacarse algo de encima. La elección es posible, pero qué elección puede tener una mujer sin instrucción, sin dinero”.

FUENTE: RADIO MITRE