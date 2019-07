Luego del bochorno de Brasil vienen las sanciones

La consagración de Brasil como campeón de la Copa América 2019 en condición de local abrió paso a múltiples polémicas, desde la cuestionada utilización del VAR a las posibles sanciones que podrían recibir el astro Lionel Messi y la Federación Brasileña de Fútbol.

La última polémica quedó instalada cuando el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, festejó la obtención del título con el plantel “verdeamarelo” y levantó el trofeo en pleno campo de juego.

Allí es donde empiezan a tallar los reglamentos, que a priori parecen no dejar dudas: tanto la letra de la FIFA, sobre seguridad en los estadios, como el de la Conmebol, referido a principios de conducta.

El artículo 60 la FIFA, dedicado a la prevención de conductas provocadoras y agresivas, sostiene que “se prohíbe terminantemente la promoción o el anuncio por cualquier medio de mensajes políticos o religiosos o cualquier otro acto político o religioso en el estadio o en sus inmediaciones antes, durante y después de los partidos”.

La presencia y participación de Bolsonaro fue evidente durante el desarrollo de todo el torneo, pero las imágenes de la final son las que más ruido hacen: el presidente de Brasil observó el partido desde uno de los palcos del Maracaná en compañía del jefe de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

En cuanto a Messi, pasa unos días de descanso en Rosario, su ciudad natal, tras sus fuertes declaraciones contra la Conmebol, cuando decidió no asistir a la ceremonia de premiación por el tercer puesto después de ser expulsado junto con el chileno Gary Medel.

“Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Nos faltaron el respeto durante toda la Copa”, fue la frase de Messi que ahora preocupa a la AFA.