Esperan más participación en las misas previas al Milagro

Al igual que en 2018, este año la entronización del Señor y la Virgen del Milagro se hará una semana antes de la fecha tradicional. Desde la Catedral informaron que el objetivo es que los fieles tengan más tiempo para visitar el templo antes de la procesión.

El sábado 20 de julio a las 17.45 se sacará a las imágenes de sus camarines para colocarlas en tronos ubicados en los laterales del altar, donde estarán más cerca de los fieles.

Daniel Ochoa, vicario cooperador de la Catedral Basílica de Salta, explicó que "años anteriores la fecha elegida era el último sábado de julio, pero ahora se adelantó una semana por la cantidad de instituciones que visitan la Catedral. Hay que habilitar más días para que la gente pueda acercarse".

Agregó que el objetivo es que los fieles no tengan que estar amontonados en las misas que suelen darse durante esta etapa previa a la masiva procesión del 15 de septiembre.

Alrededor de 1.100 instituciones y organismos visitaron la Catedral el año pasado en esta época. La cantidad de alumnos de escuelas y colegios públicos que participaron de las misas que preceden a la fiesta del Milagro bajó, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estableció que las actividades religiosas deben realizarse fuera del horario escolar.

"Son muchas las instituciones pero es cierto que la cantidad de chicos se ha reducido por una cuestión evidente que es el fallo. Hubo una disminución de colegios enteros que venían antes", dijo Ochoa. Consideró que bajó a más de la mitad la cantidad de estudiantes que pasaron por la Catedral, ahora que deben hacerlo a contraturno.

Y añadió: "Nosotros al número de personas lo entendemos y no nos desanima. Al fallo de la Corte no lo vivimos como que atentaba contra el espíritu del Milagro. No es así. Nosotros sabemos que la devoción de la gente es igual e incluso más fuerte".

Contó que en el Milagrito, celebración especial para chicos de jardín de infantes, incluso hubo más chicos que en años anteriores.

El religioso manifestó su anhelo de que los niños y adolescentes se acerquen a la Catedral. "Como ya pasó un año, creemos que van a venir más alumnos porque estamos más organizados, asentados en la realidad del fallo. Esperamos que puedan organizarse y venir", finalizó.

Cronograma

El lema de este año para la fiesta del Milagro convoca a los católicos a la unión. Será "Caminemos juntos, como iglesia peregrina, hacia adelante".

El miércoles 24 de julio se iniciarán formalmente en la Catedral las misas destinadas a instituciones que quieran participar de las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro. Se extenderán hasta el martes 3 de septiembre.

El viernes 30 de agosto, a las 14.30, será el Milagrito para chicos de prejardines y jardines en el atrio del a Catedral. Al día siguiente a las 10.30, en el mismo sitio, se desarrollará el Milagro de la Infancia y de la Catequesis y posteriormente, a las 14, se desarrollará el Milagro Juvenil en el estadio Delmi.

La novena comenzará, como cada año, el 6 de septiembre y se invita a rezarla en la Catedral.

Desde el Arzobispado anticiparon que ya están preparándose para recibir a los peregrinos que llegan desde el interior para la procesión. Ya se realizó la primera reunión con los responsables de peregrinaciones. Participó el área de Salud y Seguridad, que todos los años colabora en la recepción.

Una novedad para la fiesta del Milagro de este año es que viajarán desde Italia las reliquias de los apóstoles San Felipe y Santiago, que también son considerados patronos de la fundación de Salta por los fieles católicos. Se anticipó que llegarán para la fecha de la procesión.