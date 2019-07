Una mujer lucha para que le entreguen su auto

El caso de Patricia Mercado (51) es, seguramente, como el de muchas otras personas que deben lidiar con las idas y vueltas en un taller de mecánica para el arreglo de un vehículo. No es la primera vez (y lamentablemente no ha de ser la última) que una mujer es víctima de un mecánico o un chapista que maneja "sus propios tiempos" para el arreglo que le han encomendado. Pero este caso adquiere particularidades que llevaron a la mujer a radicar una denuncia ante el Ministerio Público en Salta capital, por retención indebida y amenazas, en torno a los trabajos que debían efectuarle en el automóvil de su propiedad. Luego de contactar a un chapista por un choque leve, Patricia dejó su Volkswagen UP modelo 2014, en manos de un hombre que desde hace 6 meses le retiene el vehículo en un taller metanense ubicado en cercanías a la ruta nacional 9/34.

Por todos los medios la mujer intentó que el hombre cumpliera con el trabajo, ya que el vehículo es utilizado para llevar a sus hijos a una escuela especial en Rosario de la Frontera. Patricia tiene dos hijos que padecen autismo y Asperger, por lo que deben concurrir diariamente a una escuela especial en la vecina ciudad. La falta del vehículo ha incrementado enormemente los gastos de transporte y ha encarecido de igual forma el tratamiento general de los jóvenes.

"Estoy en un estado de desesperación, angustia y desolación", aseguró Patricia a El Tribuno y reveló que se vio obligada a viajar a Salta a colocar una denuncia en la fiscalía ante el cariz que tomaron los acontecimientos. Según la mujer, cuando insistió firmemente para que el chapista le devolviera el vehículo, este reclamó una deuda de 20 mil pesos "por estadía".

