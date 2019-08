La Cámara Electoral le pidió al Gobierno que garantice la transparencia de las PASO

La Cámara Nacional Electoral (CNE) le pidió al Gobierno que implemente las medidas pedidas por el Frente de Todos y Consenso Federal, para garantizar la transparencia del escrutinio provisorio en las PASO.

En la nota de Mariel Fitz Patrick para el portal Infobae, se señala que esto fue resuelto hoy por los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía en su primera reunión de acuerdos tras la feria judicial. Fue a partir de presentaciones similares hechas por ambas fuerzas políticas, en las que cuestionaron aspectos del procedimiento de digitalización de telegramas y transmisión de resultados desde las escuelas habilitadas al Correo oficial, para el recuento provisional de votos en las Primarias del 11 de agosto.

Tras destacar que la Justicia Electoral no tiene injerencia en el escrutinio provisorio, los camaristas le recomendaron al Ministerio del Interior y al Correo Oficial, que implementen distintas instancias de control y fiscalización por parte de los partidos de todo el proceso del escrutinio provisorio.

Lo hicieron luego de recordar que "pese a reiterados requerimientos de este Tribunal, el escrutinio provisorio continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional sin participación alguna de la Justicia Nacional Electoral en las operaciones atinentes a su diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión de los resultados".

Entre las medidas sugeridas, la Cámara le pidió al Ministerio del Interior "arbitrar un mecanismo de acreditación previa de los fiscales partidarios autorizados a presenciar el escaneo y transmisión desde los establecimientos de votación" y que "en cada centro de transmisión se coloquen -en lugares visibles- afiches informativos que describan claramente cada uno de los pasos necesarios para el escaneo y la transmisión de los telegramas desde los establecimientos de votación".

En cuanto al pedido de constatación de la puesta en cero de la base de datos del sistema de totalización de resultados, la Cámara consideró que que "es indispensable que la Dirección Nacional Electoral y el Correo Oficial prevean, documenten e informen dicho procedimiento, que deberá ser público y con posibilidad de participación de los representantes partidarios con aptitud técnica específica (fiscales informáticos o tecnológicos)".

Asimismo, la Cámara señaló en una resolución que deberá comunicarse "con suficiente antelación a los partidos políticos las previsiones relacionadas con los mecanismos de transmisión de los telegramas y los criterios de carga y procesamiento de los datos".

También advirtió que "se deberá garantizar a las agrupaciones políticas contendientes una herramienta o acceso que les permita efectuar un seguimiento en tiempo real de los telegramas correspondientes a cada distrito, conociendo el estado de carga de los mismos, los datos cargados al sistema – por medio de consultas automatizadas y masivas- y la posibilidad de visualización de la imagen escaneada de cada uno".

En relación a las "dudas" planteada por el apoderado del PJ/Frente de Todos, Jorge Landau, sobre la conversión de los archivos de imagen de formato "TIFF" a "PNG" obtenidos a partir del escaneo de los telegramas, la Cámara señaló que "la Dirección Nacional Electoral deberá asegurar que las agrupaciones políticas cuenten con los mecanismos o el acceso a la información suficiente que permita comprobar la integridad e inalterabilidad del archivo y la trazabilidad del documento desde su escaneo hasta su puesta a disposición para la carga por parte de los agentes responsables de esa tarea".

En el único aspecto que sí tiene competencia la Justicia Electoral, el referido a las atribuciones de las autoridades de mesa, la Cámara dispuso que estas deberán facilitar la posibilidad de que los fiscales partidarios saquen fotos del Acta de Escrutinio y del telegrama (previo a su retiro por el Correo Oficial), "siempre que ello no altere, dificulte o demore el normal funcionamiento de la mesa de votación, y dejando a salvo que tal potestad no implica modificación alguna del procedimiento de confección, resguardo y entrega de la referida documentación".

Landau había pedido la semana pasada la intervención de la Cámara Electoral "para que, en ejercicio de sus atribuciones reglamentarias y de administración electoral, ggarantice la transparencia" del proceso de conteo de votos. "Luego de cuestiones advertidas en el simulacro de escrutinio del 20 de julio, pedimos que se tomen una serie de medidas de resguardo", dijo Landau en diálogo con Infobae al hacer la última presentación.

La respuesta del Gobierno

"La acordada de la Cámara nos parece bien y está en línea con lo que venimos planteando con las innovaciones al escrutinio provisorio y medidas que se están tomando", sostuvo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Politicos del Ministerio del Interior.

"Tanto la presencia de los fiscales partidarios, como la trazabilidad y fiscalización de todo el proceso de transmisión y la posibilidad de que se saquen fotos de las actas de escrutinio y los telegramas están previstos. En cuanto a la puesta a cero del sistema también estaba pautada en el contrato con el Correo, se hará la semana que viene", agregó.

Adrián Pérez durante uno de los escrutinios provisorios

"Con el nuevo sistema, los fiscales partidarios van a poder estar en los centros de transmisión desde las escuelas, y van a poder ver el telegrama escaneado antes de la carga, y en el momento en que llega al Correo en una sala especial para ellos", detalló el funcionario.

Asimismo, precisó que la Dirección Nacional Electoral emitió una resolución ayer en este sentido, la Nº 181 y su Anexo, en el que se establece que "cada Alianza o Partido Político que participe individualmente en el proceso electoral 2019 podrá designar un fiscal por cada Centro de Transmisión Electoral (CTE) instalado en los establecimientos de votación desde los cuales se digitalicen y transmitan los telegramas de resultados de mesa", que podrá ingresar a partir de las 17.30 hs.

Rodrigo Conte Grand fue designado al frente de la Dirección Nacional Electoral en abril de 2018

Según la resolución firmada por Rodrigo Conte Grand, director nacional electoral,"podrán presenciar el proceso de digitalización y transmisión, estando habilitados a filmar y tomar fotografías de dicho proceso, siempre que sus acciones no interfieran en el normal desarrollo de la actividad a cargo de los operadores de los CTE".

Críticas al rol del Ejecutivo

En su acordada de hoy, los camaristas Corcuera y Dalla Vía volvieron a hacer foco en el hecho de que el recuento provisorio siga en manos del Gobierno, más allá de su filiación política. "Constituye un factor de descrédito del escrutinio provisorio que genera dudas sobre la integridad de ese procedimiento", ya que "la autoridad a quien se encomienda la realización del recuento provisional, se encuentra bajo la exclusiva responsabilidad de una de las partes interesadas en su resultado", sostuvieron en el fallo que firmaron este mediodía.

Y en ese sentido advirtieron: "Ello no ha merecido -ni en anteriores administraciones ni en la actual- la adopción de acciones concretas y eficaces tendientes a su transferencia a un organismo sin dependencia directa del Poder Ejecutivo Nacional".

Sin validez legal

Por último, también recordaron que el recuento provisorio que se difunde la misma noche de los comicios "constituye un elemento secundario o publicitario, carente de relevancia jurídica y, por tanto, inhábil para poner en tela de juicio la validez de los comicios o de sus resultados".

Si bien el escrutinio definitivo es el que vale para la Justicia Electoral, lo cierto es que el recuento provisional que se conoce la misma noche de los comicios para satisfacer la demanda de información, pese a no tener valor legal, está siempre en el centro de la polémica. ¿Por qué? Por la posible manipulación en el orden de carga de los datos y el horario en que se comienzan a dar a difusión los cómputos. Estos dos elementos pueden hacer que aparezca ganando un candidato cuando en realidad, una vez finalizado el conteo de los votos reflejados en los telegramas de cada mesa, no sea así. O la diferencia inicial de votos no sea la que parecía en un principio.

Expertos en temas electorales consideran a la transmisión directa de los telegramas desde las escuelas un avance, al agilizar el proceso de recuento provisional. Pero advierten que, si bien reduce el tiempo de especulación sobre los resultados a medida que se van cargando y conociendo, no la elimina totalmente.

Fuente: Infobae