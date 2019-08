JLo y Alex Rodríguez la rompen en el gym

Juntos hacen planchas. Foto: Instagram.

Como dice el dicho: “pareja que entrena unida… ¡Permanece unida!”. O eso habría que preguntarles a la diosa de Jennifer López (50) y a su prometido, el ex jugador de los Yankees Alex Rodríguez (44), quienes se convirtieron en la pareja fit más divertida de las redes sociales. “Por nuestras agendas locas entrenamos en horarios locos, pero nunca faltamos a un entrenamiento. Es la mejor manera de reducir el estrés… Les comparto el entrenamiento de parte superior con el que la rompimos con JLO ayer de noche”, publicó el exbeisbolista en su cuenta de Instagram @arod, acompañado del video de una de sus rutinas que rápidamente alcanzó casi 2 millones de views.

Tanto JLo como Alex son fanáticos del gym. Foto: Instagram.

Después de dos años de relación y de haberse comprometido el pasado 3 de marzo, ellos se muestran cada vez más afianzados a través de sus redes sociales. Además de sus rutinas en el gimnasio, JLo y y su novio comparten su amor por la vida saludable y el culto al cuerpo.

De hecho, en el verano hicieron viral un reto de diez días donde invitaron a sus fans a seguir una dieta súper estricta. “Únanse a Jennifer y a mí en un reto de 10 días: sin carbohidratos ni azúcar. ¿Quién se suma? Reta a dos de tus amigos”, anunció el morocho. Y ella lo acompañó divertida mostrando cada una de sus comidas a través de las insta stories de su cuenta @jlo. Si bien confesaban estar “muriéndose”, la complicidad entre ellos fue clave para terminar su promesa. Al tercer día almorzaron juntos una ensalada enorme con huevos duros, pepino, pimientos, champiñones, cebollas, pavo molido y repollitos de Bruselas.“Día 9 sintiéndome… como que no puedo esperar a que llegue el día 10. ”, escibió la diva ante sus 97 K de followers.

Entrenamiento de a dos

Quién alienta a quién. Foto: Instagram.

Autodenominados como “el dream team”, JLo y Alex aman entrenar juntos. Ya sea en diferentes gimnasios por el mundo o en el living de su mansión. “Comen sano, no toman, no salen de fiesta y no fuman. Ella no toma absolutamente nada de alcohol. Yo trabajo con ambos y creo que con Alex tenemos un ritmo extremadamente bueno, pero siempre que está ella me intimida porque probablemente es la única persona a quien no puedo seguirle el ritmo. Jennifer se mete de lleno en el ejercicio. Te intimida lo fuerte que entrena”, declaró Jeff Lee, jefe de operaciones de Alex Rodríguez Corporations al sitio web Hollywood Life.

En general suelen apostar por la típica rutina de pesas en la sala de musculación, pero también se los ha visto en clases de spinning o funcional donde se trabaja con el propio peso corporal.

En el último tiempo, la pareja más fit de Hollywood se enganchó tanto con el gimnasio boutique TruFusion que según la revista Forbs, el exatleta se habría convertido en uno de los inversionistas más fuertes. Pero, ¿qué fue lo que tanto les gustó a J.Lo y A-Rod de este gym? Que es único. Ofrece una mezcla de yoga y entrenamiento militar… ¡Pero en una sala a 50 grados de calor!

Van juntos al gimansio. Foto: Instagram.

Según los especialistas, entrenar con tu pareja aumenta la confianza, mejora la atracción física y ayuda a solucionar problemas. Así que quizás éste sea uno de los secretos entre Jennifer y Alex para verse tan felices.