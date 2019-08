Pavón, al igual que Benedetto, jugará en Francia

El delantero Cristian Pavón se sumará en los próximos días al Girondins Bordeaux, de Francia, a préstamo por dos años, el mismo país hacia el que partirá en las próximas horas Darío Benedetto, aunque éste para incorporarse a Olympique Marsella, luego de rescindir este viernes su contrato con Boca.

Ambas informaciones fueron ratificadas ayer por distintos medios franceses, entre ellos el prestigioso diario deportivo L’Equipe, que confirmó la llegada de Pavón, mientras que RMC Sport lo hizo con la de Benedetto.

Justamente el Pipa llegará a Francia en entre sábado y domingo tras firmar la rescisión de contrato este viernes, a cambio de 16.000.000 de euros.

Benedetto asistió pero no participó de la práctica de hoy por la tarde en Casa Amarilla porque está sometiéndose a una sesión de kinesiología, ya que se recupera de un desgarro en el gemelo derecho.

En el campo de entrenamiento y con ropa deportiva, Benedetto estuvo charlando con Alfaro.

En tanto que Pavón está a punto de incorporarse al Girondis Bordeaux a préstamo por dos años, con un cargo de 2.000.000 de euros.

La idea de cederlo a préstamo a un club europeo y no a Los Ángeles Galaxy, de la MLS de EEUU, donde hubiese sido dirigido nuevamente por Guillermo Barros Schelotto, obedece a que la dirigencia ve en el Viejo Continente una mejor vidriera, en pos de una futura venta que le reporte mayores dividendos a las arcas xeneizes.

Pavón, al igual que Benedetto, también estuvo en el entrenamiento y habló a solas con Alfaro, luego de hacer un gol en el trabajo de fútbol reducido.

El gesto adusto de Pavón se hizo indisimulable durante la charla con el entrenador, ya que a pesar de estar en buena forma física, no estuvo concentrado para los dos últimos partidos del equipo.

En tanto, el cuerpo técnico de Boca está esperando por el francés André Gignac, por el que ya habló con las autoridades de Tigres, de Monterrey, que estarían de acuerdo en cederlo pese a los dos años de contrato que le quedan por delante, siempre y cuando se acerquen con los números.

De caerse esta posibilidad, el uruguayo Christian Stuani es el plan B, que sería de más fácil acceso ya que su equipo, Girona, acaba de descender.

Y la última opción es Mauro Boselli, el ex Boca hoy en Corinthians, de Brasil, que no juega demasiado y estaría interesado en regresar.

Los únicos que hicieron trabajos diferenciados fueron Lisandro López y Sebastián Villa.

Para el partido con Patronato del domingo en Paraná, por la fecha 2 de la Superliga, la idea de Alfaro es armar un equipo mixto.