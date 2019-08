Ledesma: “Es difícil hacer un balance positivo”

La derrota de Los Pumas fue analizada por su propios protagonistas. El entrenador Mario Ledesma y el capitán Pablo Matera se refirieron a la dura derrota sufrida ayer frente a Sudáfrica por 46 a 13 en el estadio Padre Martearena e hicieron hincapié en que hay que seguir trabajando de cara al debut en el Mundial contra Francia, a las 4.45 del próximo 21 de septiembre.

“Es difícil hacer un balance positivo con este resultado, pero fue una buena semana. Nos duele a todos, en nuestro país y por tanta diferencia. No es lindo para nadie, pero queda un mes de laburo y no tenemos que perder el foco de vista. Vamos a buscar las mismas cosas que estamos trabajando”, expresó Ledesma sobre el partido que se jugó ayer en el estadio salteño ante más de 20.000 espectadores.

“El scrum es algo a laburar. Hay que encontrar las soluciones más rápido en la cancha. Tenemos que seguir mejorando semana a semana. Acoplar los jugadores de afuera fue más desafiante de lo que esperábamos, pero algunos hacía tres meses que no jugaban y vienen de una pretemporada”, agregó el head coach.

“Hay que encontrar las soluciones dentro de la cancha más rápido. Después, queremos seguir mejorando semana a semana. Creo que fue más desafiante de lo que esperábamos acoplar a los jugadores de afuera (Juan Figallo, Nicolás Sánchez, Facundo Isa y Santiago Cordero) en un equipo que ya venía funcionando”, expresó Ledesma.

El actual seleccionado argentino tiene la base de Jaguares y a ella se sumaron los jugadores antes mencionados que vienen de jugar en Europa, pero que no arrastran el mismo ritmo de competencia que el resto. Esa será una de las tareas del seleccionado en los casi 40 días que le quedan antes de debutar en el Mundial.

Jugadores recuperados

En su preparación para el Mundial, Los Pumas continúan probando alternativas. Entre las noticias más destacadas, en el segundo tiempo ingresaron Gonzalo Bertranou y Benjamín Urdapilleta. El mendocino hizo su reaparición tras una lesión que tuvo en febrero y recién le permitió volver hace unas semanas en Jaguares XV; mientras que el apertura volvió al seleccionado después de más de seis meses.

El capitán Pablo Matera también analizó la actuación argentina frente a los Springboks. “Quisimos jugar bien arriba, por momentos lo hicimos bien, pero hay que seguir trabajándolo. Lo más importante es ver dónde tenemos que mejorar y aprovechar este tiempo para eso. Hoy (por ayer) nos sacaron ventaja en el scrum, que va a ser uno de los puntos más importantes para trabajar. Todavía tenemos una preparación previa al Mundial y hay mucho para sacar de este partido”, señaló el tercera línea.