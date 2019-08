VIDEO Dejó el auto en marcha, bajó a abrir un portón y se lo roban en cuestión de segundos

Las cámaras de seguridad ubicadas en el interior de un corralón de avenida Colón, en la ciudad de Córdoba, registraron el momento en que un delincuente robó en segundos un vehículo en marcha de un hombre que se disponía a abrir el portón de un local.

Según informó el canal El Doce, el hecho ocurrió pasadas las 8 de la mañana en la entrada del corralón El Pedregal. Las imágenes registradas por una cámara de seguridad muestran cómo el hombre llega al lugar, deja el auto en marcha, se baja del vehículo para abrir el portón, y sin percatarse detrás de él un desconocido se sube a su auto y se da a la fuga sin darle tiempo al propietario de recuperar su auto o perseguirlo.

La víctima, Daniel Pedregal, en comunicación con Todo Noticias confirmó que el auto aún no apareció. “Esto ocurre en una zona crítica de Córdoba, son bastante frecuentes los robos y arrebatos”.

El propietario del auto robado relató: “No lo vi nunca. Cuando me doy vuelta para abrir la segunda hoja del portón me doy cuenta que no está el auto”.

Pedregal, que es dueño del corralón hace 25 años, no descarta que el delincuente haya actuado con ayuda: “Para mí seguro hay una segunda persona, se ve en el video que un hombre con capucha pasa por ahí y me mira. Los policías también creen que actuaron juntos”.

“Pienso que me tenían marcado, ellos son más rápidos que uno y uno nunca piensa como ladrón”, concluyó apenado el propietario del auto robado.