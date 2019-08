"Es un momento difícil, no hay que pelearse"

Miles de personas participaron ayer de una multitudinaria procesión en honor a San Cayetano. Allí, la Iglesia llamó a los fieles a no pelearse porque "se viven momentos difíciles".

Un día antes de las elecciones PASO, monseñor Dante Bernacki se metió en el terreno de la política. Si bien no dio nombres para no romper la veda, pidió a los fieles que para ser buenos cristianos no hay que pelearse porque se están viviendo momentos difíciles.

"Estamos viviendo momentos difíciles y todos necesitamos de todos, no para pelearnos, no para la grieta, sino para reencontrarnos. Antes de pertenecer a cualquier línea de pensamiento, somos cristianos, somos argentinos. No debemos pelearnos ni desconocernos como hermanos", aseguró.

En otra parte de la homilía, pidió estar preparados para la llegada del Señor. Esto sería siendo buenos ciudadanos y, por ende, buenos cristianos, por lo que reclamó que todos cumplan hoy con la emisión del voto.

Luego, nuevamente, insistió con superar la grieta: "Todos tenemos que tener un objetivo común, una patria común y dejar de lado las divisiones. No hay que ver al otro como contrincante. Hay que salir al encuentro del hermano enfermo, del jubilado, de mi hijo adolescente que tiene problemas, del trabajador que perdió su empleo".

Y para finalizar, llamó a los fieles a tomar conciencia: "Somos argentinos, queremos una Argentina mejor, luchemos por una Argentina mejor".

Palo a los cristianos

Dante Bernacki pidió ser buenos hermanos y buenos cristianos. Y en su homilía tiró un palo a los católicos, ya que pidió no ser como el pavo real. “Muchos se disfrazan de cristianos para las procesiones, pero cuando después tengo que jugarme por Jesús y mi familia no hago nada. Al final, en esos momentos claves se nos caen las plumas y cuando no tenemos nada somos solamente pavos”, concluyó.

