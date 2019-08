Alberto Fernández quiere un país más federal: "“Una vez que pasen estas elecciones les voy a pedir a los argentinos que trabajemos unidos"

Alberto Fernández llegó una hora después de el horario previsto para emitir su sufragio, a las 10.35, en la mesa 68 de la Universidad Católica Argentina el candidato de Frente para todos votó y habló con la prensa en una caótica conferencia de prensa. En varias oportunidades el candidato a presidente pidió que se ordenen. Fernández estuvo acompañado por muchísimos militantes que lo apoyaron antes, durante y después de sufragar.

“¿Qué le diría a la gente del interior? Simple, que a partir de octubre comencemos hacer el país más federal y que todos necesitamos”, señaló ante una pregunta de un cronista que llegó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cubrir las elecciones.

Otras definiciones que dejó Alberto Fernández fueron sobre la transparencia de las elecciones. “Les pido a todos los fiscales que se queden hasta último momento. La empresa que hoy tiene a cargo la elección tiene muy mala fama, por eso quiero que todos estén con los ojos bien abiertos hasta el final”.

Después pidió la unión de todos los argentinos. “Una vez que pasen estas elecciones les voy a pedir a los argentinos que trabajemos unidos, que todos juntos saquemos al país adelante y arreglar los infinitos problemas que padecemos todos los días”..

Alberto Fernández indicó que Cristina Fernández de Kirchner se quedará en Río Gallegos donde vota, y no pegará la vuelta a Buenos Aires por una cuestión que no hay vuelos disponibles. “Hablé con ella y me dijo que está nevando”, expresó con una sonrisa.

Por último dijo que “‘cada vez que votamos es un día de alegría para aquellos que nos gusta vivir en democracia. Acá los argentinos deciden su futuro y eso es muy valioso, muy importante”, y agregó que “voy a esperar los resultados muy tranquilo, relajado. Hoy es un día importante y lo que tiene que entender la gente es que con su voto define el futuro y que su voto pesa".