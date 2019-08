Denuncian que el gobernador de Formosa agredió a una fiscal

Gildo Insfrán no tenía el DNI, pero igual insistió con votar ante la negativa de las autoridades de mesa.



Alejandra Olmedo, pre candidata a diputada nacional de "Juntos Por el Cambio" denunció hoy que "el gobernador de la provincia de Formosa (Gildo Insfrán) agredió física y verbalmente a la fiscal (del PRO) Berta Gauto, luego que la mujer tratara de impedir que el mandatario pueda votar "porque no llevó el DNI".

"El primer altercado fue porque él (Insfrán) se presentó a votar sin DNI y ella se negó, al igual que la presidenta de mesa a permitir que vote" explicó Olmedo.

"Luego, un secretario, le trajo un documento pero no era el que correspondía; era uno anterior al que figuraba en el padrón" explicó.

"Allí se produjo otro altercado. Berta fue agredida físicamente (con un "coscorrón") delante de todos y le reprochó que ´le debía mucho´y que se atenga a lo que le va a pasar a ella y la familia (trabajan como empleados públicos). De todas maneras la presidenta de mesa le permitió votar y no se permitió recurrir el voto" acotó.

Olmedo también contó que en la tensa situación también "intervinieron los hermanos del gobernador" que lo habían acompañado a votar en la Escuela de Frontera N° 6 "José Hernández" de la localidad de Laguna Blanca.

Berta Gauto "es fiscal general, pero en ese momento estaba cumpliendo el rol de fiscal de mesa".

"Ella va a cumplir con su deber cívico y finalizado el comicio va a radicar la denuncia que corresponda por violencia de género y amenazas" adelantó.

Noticias Argentinas habló con Aldo Barros, jubilado de la Policía provincial y esposo de Berta (también jubilada, docente) y relató lo que le contó su esposa.

"Lloró por lo sucedido, estaba muy mal porque a Gildo lo conocemos, somos amigos y vivimos a unas seis cuadras de dónde vive el gobernador en Laguna Blanca", señaló.

Respecto a la denuncia que podrían radicar, dijo que "es una decisión de ella. Primero espera que terminen las elecciones y luego decidirá. La llamaron de Presidencia de la Nación", acotó.