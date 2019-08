Burlas en las redes: falló el sistema de visualización de Smartmatic y explotaron los memes 

El sistema provisto por la firma Smartmatic, que permite ver a los fiscales el recuento de votos, está caído desde las 8 de la noche, aunque la carga de los telegramas se sigue haciendo.

Ante la demora en la visualización del recuento provisorio, los ciudadanos apelaron a los memes para matizar la espera.

La temática más común es la suposición de un fraude, el sistema que está caído no define la votación (no es el recuento final) sino un provisorio que no tiene valor legal.



Smartmatic no se tilda máaaaas! pic.twitter.com/DraC8801q6 — Gordo kuka ☀️ (@gordo0074) August 12, 2019

NO PUEDO MÁS DE LA ANSIEDAD, SMARTMATIC pic.twitter.com/hnATxYwlZ3 — LUCIANA CORAGGIO (@lulicoraggio) August 12, 2019

Se cayó smartmatic y no pueden cumplir con la entrega de datos de las elecciones a la ciudadania. Estoy re sorpresa. pic.twitter.com/BfZhqVG11s — Marxisista 🇦🇷🇵🇸 (@marxisista) August 12, 2019

Mientras tanto en las oficinas de #smartmatic pic.twitter.com/yjc7ub74YT — Fran Gómez (@FFranGomez) August 12, 2019

Smart matic en este momento: pic.twitter.com/ig6Sv7I46t — Eibra (@gomezeibra) August 12, 2019

*Bueno son unas elecciones muy importantes, la gente va a querer conocer rápidamente los datos*

Smartmatic: pic.twitter.com/wE7Nq9MAVn — Luciano (@luciano_s7) August 12, 2019

Inventaron el Smartmatic para perjudicarnos. pic.twitter.com/lkixfLmvSv — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) August 12, 2019

- Smartmatic, qué paso con los datos?

- No se, todo este equipo es para ver las placas que pone Crónica pic.twitter.com/z3uHirLiJB — andibiondo (@AndiBiondo) August 12, 2019

Los técnicos de SmartMatic en estos momentos. pic.twitter.com/bPwvQUIJPM — 💚tupito🍸 (@etupito) August 12, 2019

La gente de Smartmatic ahora pic.twitter.com/S2ZJXoOYgS — Ejnestu (@Ernestou) August 12, 2019

Se creen muy graciosos jodiendo con lo de Smartmatic, verdad?



Pues para que lo sepan ahora Mauricio está llorando como niña chiquita pic.twitter.com/a9PKGGiiYl — El Andi -De la gente- (@andolocco) August 12, 2019

Mientras tanto, el software de Smartmatic pic.twitter.com/fVlCNF4ZR9 — Drake Ramoray (@DocTH0R) August 12, 2019

Mientras tanto, el dueño de Smartmatic... pic.twitter.com/dmlexZcYfu — Juan Amorín (@juan_amorin) August 12, 2019