La bancada radical salvó a Arias de la comisión investigadora

Con un final abierto que seguramente seguirá dando argumentos hasta el próximo 10 de diciembre, los concejales de Tartagal volvieron a mostrar sus diferencias cuando los cuatro edies que integran la bancada radical más el voto del propio protagonista de la situación el edil Doddy Omar Arias impidieron la conformación de una comisión investigadora que evaluara la conducta del propio Arias, quien fue denunciado por la fundación Volviendo a Casa por los supuestos delitos de trata de personas y facilitación de la prostitución.

Según el proyecto que no alcanzó los votos para ser aprobado, el cuerpo debía investigar a Arias también por otra denuncia interpuesta por uno de sus pares del Frente para la Victoria por la supuesta amenaza de secuestro formalizada en el escuadrón Tartagal de la Gendarmería Nacional.

Proyecto que no prosperó

El proyecto de resolución para constituir una comisión especial para investigar la supuesta inhabilidad moral del edil Arias fue presentada el martes anterior y llevaba la firma de los integrantes del bloque oficialista Ramona Jaime, Norma Rodríguez, Maximiliano Centurión, Luis Alberto Hid y del presidente del cuerpo, Jorge Luis Gabito.

En sus considerandos, el proyecto en cuestión se refería a la denuncia formalizada por la entidad Volviendo a Casa que preside la dirigente social Isabel Soria "en virtud de las denuncias que recibiera a través de audios y fotografías y que le fueron suministrados a los diferentes medios periodísticos locales, nacionales y redes sociales".

En otro párrafo, el proyecto consideraba que "la facilitación y consumo de prostitución es un hecho altamente cuestionable que genera en la comunidad el rechazo toda vez que nuestro país viene dando una ardua lucha contra este flajelo y la trata de personas. Existe en la provincia de Salta antecedentes en donde se ha intervenido un municipios por idénticas características a la mencionada".

A los efectos "de resguardar la diversidad política de la comisión la misma debe estar conformada por dos concejales de cada bloque y el presidente del Concejo Deliberante con excepción del bloque de Arias que hará su defensa no pudiendo ser a la vez miembro informante" establecía el proyecto en otro de sus párrafos.

Las imágenes

Quien tomó la palabra para rechazar la propuesta del bloque del PV fue el radical Santiago Vargas, quien entre otras consideraciones expresó: "Los ediles no conocemos el tenor de la denuncia y si la Justicia va a actuar; no sabemos si después de la denuncia se está trabajando en (la investigación de) este caso; además (los autores del proyecto) parece que se confundieron en los artículos que citan en el proyecto. Pero algo que resulta raro -agregó en otro tramo de su alocución- se lo imputa (a Arias) por una cuestión moral pero no sabemos de cuando es el hecho si es de ayer o de hace dos años o de 20 años atrás".

Luego de fustigar a la actual administración municipal de gobierno y considerar que la situación era una pelea interna entre los oficialistas actuales y el exoficialista Arias, Vargas hizo hincapié en las falencias de la actual gestión de gobierno que encabeza el intendente interino y presidente del cuerpo deliberativo local Eduardo Leavy.

Pero, casi al finalizar su alocución, Vargas expresó: "El señor Arias será lo que será e hizo lo que hizo pero en su vida privada; ese que lo ventiló (manifestó en referencia a la difusión de las imágenes con alto contenido sexual que dieron lugar al proyecto en cuestión) también tiene que dar explicaciones; yo creo saber de dónde viene; no somos inocentes" interpretó antes de dar a conocer la postura del bloque radical rechazando la conformación de la comisión investigadora.

“Lo que expresó el edil Vargas evidencia que habla desde el desconocimiento total, desde la ignorancia”, dijo Isabel Soria, presidenta de la fundación de lucha contra la trata de personas Volviendo a Casa.

Defensa sin calificativos

Pamela Fernández es titular de la oficina local de la Mesa de Género y al referirse al rechazo que el proyecto tuvo en el cuerpo deliberativo local por decisión del bloque de la UCR tuvo una mirada muy crítica hacia “las mujeres que integran ese bloque (Victoria Bonillo y Silvia Natalia Loria) porque pertenecen a un partido político que tiene en sus filas grupos feministas que militan y abogan por los derechos de la mujer; esa actitud fue aun peor que la defensa lamentable que hizo Santiago Vargas”.

La titular de la oficina de Género consideró que “la mirada que tiene Vargas quien argumentó que las imágenes que se hicieron públicas corresponden a la vida privada de una persona es lo que lamentablemente piensa mucha gente sobre el tema de la prostitución o la corrupción de menores. No escuché a nadie y menos en el ámbito del CD de Tartagal referirse a las tres chicas que aparecen en esas imágenes salvo aquellos que en las redes sociales las insultan, las denigran como si las culpables fueran ellas y no el responsable que propicia esas situaciones”.

Pamela Fernández consideró: “La defensa que ha tratado de hacer el concejal Vargas de su par Doddy Arias ha sido por lo menos absurda y creo que lo hizo por una cuestión partidaria y electoralista cuando el tema de la trata de personas, la facilitación de la prostitución o la corrupción de menores son temas gravísimos que van mucho más allá que una coyuntura electoral. Ante una situación de tanta gravedad, no se puede justificar la posible comisión de estos delitos más si se trata de funcionarios públicos. Será la justicia sin dudas la que deberá investigarlos pero argumentar que son temas que pertenecen a la vida privada de una persona, bajarle la importancia diciendo que no se sabe cuando se cometieron o pedir que se investigue a quien las hizo público es incalificable. Pero lo más grave -enfatizó- es el ataque, la vulneración de esas tres mujeres que han sido expuestas en esas fotografías y en las que nadie ha pensado. Nadie reparó en que son personas, que tienen familia; se las cosifica de la manera más cruel, culpándolas y revictimizandolas; pero increíblemente personas como Vargas hacen una defensa del hombre que protagoniza las imágenes”.

“La prostitución sea ejercida voluntariamente, conciente o inconcientemente o bajo presión, sigue siendo una cuestión social compleja, grave y que habla de la gran vulnerabilidad en la que muchas mujeres se encuentran”, consideró.