Sin papeles en regla, comenzará el censo forestal

Con un poco más de 20 estudiantes de la carrera de Ingeniería de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), la Municipalidad pretende comenzar a hacer el primer censo forestal en la ciudad. A las 9, los censistas se encontrarán con autoridades del municipio y de la casa de estudios en el cruce de Sarmiento y Entre Ríos, para comenzar el relevamiento por el centro.

El censo comenzará a realizarse, aunque no está firmado el protocolo específico que se había planteado en diciembre del año pasado, en el que se fijarían aspectos clave, como los incentivos económicos que recibirían los censistas, que dejarán a un lado sus estudios para hacer esta tarea. El Tribuno intentó comunicarse con las autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa, pero hasta el cierre de la edición no obtuvo respuestas.

Otro de los puntos que debía fijarse en el protocolo era el traslado de los estudiantes a los barrios por parte del municipio y el acompañamiento de personal policial en los lugares donde pudiera correr riesgo su integridad física.

La subsecretaria de Desarrollo Ambiental Sustentable de la Municipalidad, Irene Soler, planteó, al hablar con El Tribuno, que, para realizar el censo, los estudiantes tendrán que usar los 100 boletos gratuitos que les otorga el Gobierno provincial para el transporte público cada mes. "Con eso, tienen cubierto el traslado", aseguró. Dijo que, si es necesario, desde la Municipalidad se les va a proveer el transporte a los barrios alejados del centro. "No va a haber problemas con eso", comentó.

Según dijo Irene Soler, los censistas estarán acompañados por tutores de la UNSa y por personal del municipio, tanto de Ambiente como de Modernización.

En los lugares que podrían ser peligrosos, “la idea es coordinar con la policía en cada zona adonde se trasladen los estudiantes”, expresó Soler, pero aún no hay nada escrito.

Más allá de las buenas intenciones, la continuidad del censo es dudosa, ya que por ahora no hay más estudiantes de la facultad interesados en participar del censo. Como cada uno debe cumplir con 300 horas de trabajo para su práctica profesional supervisada, si trabajara cuatro horas diarias, en poco más de tres meses terminaría su compromiso. Sin embargo, no está previsto quién seguirá en adelante.

Soler estimó que el censo va a demorar un año, por lo menos, por lo que la gestión próxima del municipio -la actual termina en diciembre- deberá continuar con la tarea.

El relevamiento de árboles es una deuda, que está pendiente desde 1997, cuando se sancionó la Ordenanza 7.060, que ordena realizar “un censo forestal cada cinco años durante la primavera y el verano, con la finalidad de obtener la información necesaria en cuanto a altas, bajas, desarrollo vegetativo, estado sanitario, podas, tamaño de cazuela, tipo de especie y, en general, toda actividad de seguimiento tendiente a lograr la preservación del arbolado público existente y el incremento en los lugares que no existan, cuidando siempre la estética”.

Aunque la comuna aún no pudo cumplir con lo que manda esta norma, Soler apunta a que, en adelante, se apliquen otros tipos de monitoreos, que dijo que se usan en ciudades de Estados Unidos, que miden la cobertura de copa.



Siguen las podas indiscriminadas

La subsecretaria de Desarrollo Ambiental Sustentable de la Municipalidad admitió que se podan árboles en los espacios públicos y que el municipio solo tiene cinco inspectores destinados al control del arbolado urbano. La funcionaria atribuyó la poda indiscriminada a una cuestión cultural.

“El pedido constante que hacemos es que se fortalezca el área de control. Es una ciudad que tiene 600 mil habitantes y calculamos que tiene más de 100 mil árboles”, expresó Irene Soler y contó que la gestión actual comenzó con dos inspectores de arbolado y que ahora son cinco y que se les entregó un vehículo.

“Hay que tener mucho personal, dotarlo de herramientas. Es un proceso que hay que hacer. Es importante la parte educativa. No solo con multas se soluciona. Hay que generar conciencia en la gente, de que es algo necesario”, mencionó.

Advirtió que hay empresas que tienen la concesión de servicios públicos y usan cables y se atribuyen la potestad de podar ramas. “Intimamos a la empresa que mantiene platabandas porque no pidieron autorización para hacerlo y además no era necesario”, dijo sobre la poda que hubo en espacios públicos.

Sobre el escaso control fitosanitario que hay de los árboles en la ciudad, explicó que es un tema que se debate en la subsecretaría porque “implica un riesgo para la gente que vive alrededor”.