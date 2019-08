Salta Basket ya tiene nuevo entrenador para la Liga Argentina

Salta Basket va armando su plantel para la nueva temporada de la Liga Argentina. Ayer se hizo oficial la contratación de quien tendrá la responsabilidad de dirigir al equipo en este nuevo desafío. Se trata del joven pero experimentado entrenador José Esteban Gatti, oriundo de Bragado (Buenos Aires), quien se sumará a Salta Basket tras asistir en la dirección técnica a Marcelo Richotti en las dos últimas temporadas de Liga Nacional en Hispano Americano de Río Gallegos.

Acerca de las expectativas, el flamante entrenador infernal dijo lo siguiente: “Siempre son las mejores, cuando se encara un proyecto se acepta con la intención de hacer cada día lo mejor que se pueda realizar. A diario con un plan, un objetivo, buscando siempre la mejor calidad”.

El representante norteño en la segunda división del básquet nacional jugará su cuarta temporada en la Liga Argentina, ex Torneo Nacional de Ascenso. “Conozco el proyecto desde que Salta arrancó en el Torneo Federal porque Gastón García base que jugó en Los Infernales el primer año federal- es de mi ciudad y somos amigos”, explicó Gatti.

Gatti enfrentó al conjunto que tendrá a cargo ahora como entrenador en jefe. “En el primer año de TNA que disputó Salta, yo estaba en Villa Ángela Basket así que enfrenté a Los Infernales, después también lo hice en la Liga Nacional con mi paso por Hispano”, señaló el bradadense.

Respecto a su llegada y los motivos que lo condujeron a aceptar la propuesta de la dirigencia de Salta Basket, el DT sostuvo: “Mi llegada se concreta después de una negociación que se definió rápido porque tuve todas buenas referencias de la ciudad, la dirigencia y cómo tratan a todo el plantel. En ese sentido no se puede dudar venir a Salta Basket”.

“Soy un entrenador apasionado de lo que hago, me gusta mi profesión, la disfruto y cada día intento aprender algo más. Nada de lo que hago es porque sí, trato de estudiar cada paso y tener un porqué para cada situación a resolver, aunque está claro que en los partidos se toman algunas decisiones por instinto”, expresó acerca de su forma de sentir y vivir la profesión.

El flamante entrenador de Salta Basket es profesor de Educación Física. Su carrera como entrenador la inició en Argentino de Castelar y siguió por Atlético San Miguel. Ahora su desafío está puesto en Salta Basket y reemplazará al santafesino Leandro Hiriart; su primer partido oficial será el que dispute frente a Platense en cancha de Instituto de Córdoba para definir que equipo jugará la próxima edición de la Liga Sudamericana.