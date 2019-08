Minería e industria: Meses críticos y pedido de cautela

Desde el sector minero están inquietos por lo que vendrá, porque aseguran hasta ahora tenían cierta estabilidad. "El sector está o estaba hasta el momento de la elección en términos de crecimiento sostenido en Salta dado principalmente por la situación internacional y un panorama estable a nivel nacional".

El presidente de la Cámara de la Minería de Salta Facundo Huidobro hizo hincapié en que "todavía no sabemos bien qué significa para el sector minero esta tendencia de la elección. Habrá que estudiarla bien. Obviamente lo que se nos viene en estos tiempos previos a las elecciones finales es crítico".

Por otro lado, pidió ser cautelosos en estos próximos meses. "Es fundamental dar tranquilidad al gobierno y que los dos principales partidos que hoy pelean por la presidencia puedan dar un margen de tranquilidad también hacia los mercados internacionales, que en este caso de la minería es la mayoría. Se trata de empresas que cotizan en bolsa o son internacionales entonces es fundamental para ambos partidos establecer pautas de gobernabilidad y cautela".

En tanto, desde la Unión Industrial, el director ejecutivo, Abel Fernández Castro, manifestó que "todavía la industria tiene que recuperarse de algunos deterioros que viene sufriendo en los últimos años. Los industriales hacen un esfuerzo muy grande para sostener el empleo. Durante 2018 se habían sacrificado varios puestos de trabajo. Este año ya no se verifica que se estén perdiendo los puestos de trabajo, de modo tal que todavía tenemos un desafío por delante muy importante que es el de darle una oportunidad al sector industrial para que siga creando puestos de calidad".

Es que la economía y, por ende la industria, vienen arrastrando muchos meses de caída y la recuperación parece no llegar. En este contexto, se da una pérdida de empleo y la producción cada vez es menor.

Los sectores del comercio y construcción ayer atravesaban momentos de dudas.

No sabían si abrir sus puertas o no porque no estaban establecidos los valores de los productos debido a la escalada del dólar.