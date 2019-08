“Lo más probable es que se polarice aún más la elección”

Parece una misión imposible la que se plantea desde Cambiemos: aumentar la cantidad de votantes a ese espacio y que la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner pierda adhesiones en las elecciones presidenciales del 27 de octubre para achicar la distancia de 15 puntos que le sacó a Mauricio Macri en las PASO. Para dilucidar cuánto hay de verdad o de fantasía en ese objetivo, El Tribuno consultó al consultor y analista político Julio Pizetti, quien también dio una pincelada de lo que puede pasar en los comicios provinciales.

¿Cuáles son las posibilidades de Macri de dar vuelta el resultado de las PASO?

Lo que están tratando de hacer es aumentar la participación de gente y la verdad es que ya hubo una participación importante, en el límite, entonces la cantidad de gente extra que puede llegar a sumarse no es tanta. Por otro lado, tampoco nadie te garantiza que esa gente extra vaya a votar por Macri y no por Fernández-Fernández. Es difícil lo que intentan. Lo otro es la diferencia de 15 puntos que existe entre Fernández y Macri; si se suma todo lo que quedó afuera de eso es difícil de compensar.

¿Cuánto suele aumentar la cantidad de electores entre una internas y las elecciones generales?

Muy poco. Ellos quieren llegar a un 85% de asistencia y por lo menos yo no recuerdo que haya habido nunca ese nivel de asistencia. Llegar al 80% de participación ya es una barbaridad y hemos tenido en la PASO cerca de 76%, por lo tanto si llegan al 80% ya me parece que es un número importante de votantes. No creo que pase mucho desde ahí.

¿El Presidente suma o resta votos al responsabilizar a quienes no lo votaron por la debacle económica que se está produciendo?

Creo que no lo favorece, responsabilizar a los votantes de lo que está pasando me parece que es agresivo para la gente, es como no entender el mensaje que la gente le mandó.

Desde Consenso Federal (Lavagna- Urtubey) buscan pescar votos que en las PASO fueron a Macri...

Es poco probable eso. Me parece que lo más probable es que se polarice más profundamente la elección que en las PASO y lo más probable que puede pasar es que Lavagna baje y se termine licuando su adhesión. No creo que pueda capturar los votos macristas. Siempre la gente tiene tendencia a polarizar en la primera vuelta.

Si se licúan los votos a Lavagna, ¿adónde irán a parar?

Es de esperarse que en su mayoría debería ser un voto que va para Macri, pero después de los discursos del Presidente hay mucha gente que se enojó con Macri y sinceramente no sé si se irán para ahí los votos o hacia dónde podrán circular, pero creo que es muy probable que se dividan más o menos en forma pareja, que por cada voto que vaya para Macri va ir uno para Fernández.

¿Y que pasará con los votos que tuvieron candidatos como Espert o Gómez Centurión?

También se va a terminar diluyendo. Aparte el porcentaje de votos que tienen es muy bajo, entonces probablemente son votos muy duros. Estamos hablando de poco porcentaje, no es mucho y capaz que conservan ese voto. Es gente que se va a quedar en ese espacio. Pero igualmente, como te digo, es muy bajo el porcentaje, no afecta mucho a la diferencia final de la elección.

Es decir que lo único que le queda a Macri para revertir el resultado del domingo pasado sería que vaya más gente a votar...

Lo que ellos están buscando es que vaya más gente a votar para que Fernández no llegue al 45% de los votos y que ganen en primera vuelta. Por supuesto que si Fernández saca la misma cantidad de votos y hay más gente que vota habrá menos del 45%. Con esa estrategia ellos piensan poder pasar al balotaje y en una segunda vuelta llegar al 51% o el mínimo margen para poder ganar. Visualizan como la única estrategia el tema de aumentar la base de votantes. Y la otra parte que me parece que es lo que han buscado con los discursos de Macri es responsabilizar al electorado o asustarlo que de lo que está pasando ahora es solo una muestra de lo que pasaría si gana Fernández. Y la verdad que el electorado tampoco es tan básico, se da cuenta que lo que está pasando ahora es consecuencia de todo un proceso político, no solamente de que le vaya bien a los Fernández sino que el Gobierno también hizo mal las cosas.

Pasando al plano local, ¿cómo puede llegar a influir el resultado de las PASO nacionales en las elecciones provinciales, que tienen la primaria el 6 de octubre. El voto que obtuvo el kirchnerismo en Salta puede transferirse linealmente al espacio donde está Sergio Leavy como muy probable candidato a gobernador?

Divido en dos partes el efecto. Me parece que hay un efecto hacia la política y el otro hacia el electorado. El efecto a la política es que empiezan a salir todos los círculos políticos corriendo hacia Leavy, empujados por el exitismo del triunfo de Fernández. Me parece que hubo un desplazamiento de la política hacia el espacio de Leavy, por ese exitismo y también un alejamiento de Gustavo Sáenz, quien está más identificado con Cambiemos. Y el otro efecto es hacia la sociedad y ahí es diferente porque son elecciones distintas, una es con voto electrónico y la otra con papel, es como que la gente tiene bastante claro que en una elección elige un presidente y en la otra va a elegir un gobernador. En una es un proyecto nacional y en la otra uno provincial. La gente en ese sentido está por adelante de la política. Como que la política quiere hacer creer cosas a los ciudadanos, pero la gente ya no se cree cualquier cosa.

¿Y cuánto le puede afectar a Gustavo Sáenz esa relación que marca, de que se lo relaciona fuertemente con el macrismo?

Me parece que el principal afectado de todos los candidatos en la provincia es Sáenz, por su cercanía evidente y lógica con el espacio de Cambiemos, del macrismo. Está en definitiva con el PRO y él representa ese espacio en Salta.