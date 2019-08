Huergo quedó en libertad sin pagar la fianza de $10 millones

La Sala I de la Cámara Federal de Salta le otorgó ayer la libertad al empresario Matías Huergo, quien estuvo detenido desde el pasado 13 de mayo, en el marco de la causa que se sigue por asociación ilícita tributaria.

Desde las 13 de ayer, Huergo ya está en su casa, luego de permanecer detenido tres meses en la dependencia de la Policía Federal, en la ciudad. Hubo una audiencia en la Cámara Federal y luego "el Tribunal deliberó y por mayoría se hizo lugar al recurso de la defensa -al que adhirió el fiscal general subrogante- disponiendo revocar la caución real de 10 millones dispuesta por el juez y en su reemplazo imponer al imputado una caución juratoria y la obligación de comparecer ante el Juzgado Federal 1 de Salta cada 15 días, y por ello, su inmediata liberación", reza la resolución de Cámara.

Se conoció que en la audiencia la defensa insistió con que Huergo no tenía el dinero para hacer frente a la abultada fianza, por lo que se ofreció una caución juratoria y como garantía los inmuebles que están a nombre de sus hijos, pero eso no fue aceptado. Desde el entorno del empresario señalaron que "no correspondía el cobro de ese dinero porque no hay investigación pendiente. Además siempre se puso a disposición de la Justicia".

Hasta este momento, a Huergo se le negaba la libertad, ya que la Justicia consideraba que podía entorpecer el proceso porque tenía "capacidad técnica" para seguir operando. Además, consideraba que había cometido una falta muy grave, ya que luego de realizar un allanamiento, los peritos de la PSA se dieron con que se habían borrado archivos de su computadora.

Huergo está acusado de liderar una asociación ilícita que operaba con facturas truchas emitidas por un ramillete de empresas creadas por él. El tema es que en el medio también quedaron salpicada la Provincia, la Municipalidad de Salta y Aguas del Nortes, ya que en la investigación que llevó adelante la AFIP con la Justicia Federal observaron que en los concursos de precios y licitaciones se favorecía a las empresas que tenían relación con Huergo. Es más, en las resoluciones ventiladas por el fuero federal se da cuenta de que podría haber retornos con algunos funcionarios para obtener privilegios.

Varias personas que figuraban al frente de las empresas creadas por Huergo declararon en la Justicia que eran empleadas y que "solo habían prestado su firma", al tiempo que se desprendieron de las operaciones en las que estaban involucradas.

Personas cercanas a Huergo señalaron que ahora apuntarán a "conseguir el sobreseimiento". Ellos consideran que en la Justicia "jugaron a una estrategia y no les salió. Presionaron para que se arrepienta de algo que no tenía que arrepentirse".

Definiciones

Ahora el camino al juicio en donde se puedan aclarar las cosas parece lejano. Es que el juez federal 1, Julio Bavio, dividió en dos la causa: la parte donde se investiga delitos vinculados al régimen penal tributario y al eventual lavado de activos los dejó en el fuero federal. Y la otra parte, que tiene que ver con "supuestos injustos de fraude a la administración pública municipal y provincial de Salta, las negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, peculado, violación de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito", los envió a la Justicia local.

La fiscalía apeló lo dispuesto por el juez. Luego, la Cámara Federal también le dio la razón a Bavio y la fiscalía de Cámara fue a una instancia superior: la Cámara Nacional de Casación Penal. En este fuero se dirimirá la intervención o no de la Justicia local en esta causa.