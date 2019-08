Para Berensztein, el Gobierno tiene que focalizarse en la transición

El consultor político Sergio Berensztein fue orador hoy de un evento organizado por Osdepym donde consideró que ante los resultados de las elecciones y la situación actual económica, el Gobierno debe focalizarse simplemente en lograr una transición ejemplar y no profundizar más la crisis con medidas "ridículas" como las anunciadas ayer.

El Gobierno debe "convocar a la oposición" y comenzar "desde ya" a coordinarla "en vez de medidas alocadas y absurdas que no tienen ningún sentido como las anunciadas ayer porque son todas ridículas", dijo en un crudo relato de la coyuntura actual.

"Esta elección ya se decidió" (S. Berensztein)

"Te ponés a trabajar ya en la transición, facilitándole al próximo gobierno todo, no compitiendo porque tenés que preservar ante todo el interés general, no el interés particular: ni el de su fuerza ni el de él. Si (Mauricio Macri) hace eso, depone cualquier pretensión electoral y garantiza una transición ejemplar para Argentina, es Mandela", continuó y lo exhortó a "deponer su ambición" y "focalizar en el interés general".

"Él tiene la oportunidad de transformarse en el primer líder argentino que con generosidad, decisión y patriotismo soluciona este problema. Porque esta elección ya se decidió", enfatizó.

Problema institucional

En un evento organizado ayer por Allaria Ledesma, Sergio Berensztein también había hecho referencia a las PASO: "Tenemos un problema institucional muy grande, porque las primarias no sirven para definir las candidaturas de partidos políticos pero que nos generaron una situación inédita de vacío de poder", dijo.

Berensztein apuntó que de todas maneras "una elección es una elección", y el "triunfo aplastante del Frente de Todos "está conduciendo a una salida caótica de este Gobierno".

El experto definió al actual escenario electoral como uno que ofrece una "victoria cuasi pírrica, porque el próximo Gobierno recibe una herencia peor que la de Cristina Kirchner".