Se encadenó en el IPV para reclamar una vivienda

José Luis Colque es no vidente y esta mañana inició esa medida de fuerza.

Un hombre no vidente identificado como José Luis Colque se encadenó hoy a las rejas de entrada al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para reclamar una vivienda ante un inminente desalojo.

Dijo que él y su familia tienen fecha de desalojo de la casa que habitan para el mes próximo porque no pueden hacerse cargo del pago del alquiler. Asimismo, el funcionario del IPV, Pablo del Pin explicó que no se le puede dar una solución inmediata a Colque porque no hay viviendas sociales.

Colque había sido anteriormente beneficiado con una vivienda pero al separarse de su mujer, ella se quedó en el inmueble.