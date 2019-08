Tras casi 5 meses, Scocco vuelve a concentrar en River

El delantero de River Plate Ignacio Scocco continuó este jueves con su mejora física y concentrará de cara al partido del sábado contra Racing Club, último campeón de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), por la tercera fecha.

El atacante se mostró más suelto y seguro en el entrenamiento del jueves, lo que se sumó a su regreso del 2 de agosto en la División Reserva contra Lanús -completó 70 minutos-, y por eso el entrenador, Marcelo Gallardo, adelantó que será parte de los concentrados.

“Scocco está mejor, evolucionó y está cada vez más suelto y seguro, igual no es lo mismo un entrenamiento que un partido, pero va a estar entre los concentrados y veremos que necesita el equipo y si puede jugar”, apuntó el DT en la conferencia de prensa.

Scocco jugó oficialmente por última vez el 17 de marzo contra Independiente (3 a 0) y convirtió un tanto en los 72 minutos que estuvo en cancha (185 en lo que va del año). Y a su vez no completa un partido oficial desde el 13 de agosto del 2018 cuando igualó sin goles con Huracán, en el debut de la Superliga.

La sucesión de lesiones de Scocco se inició el 3 de noviembre contra Estudiantes de La Plata, a partir de ahí sólo fue titular ante Atlético Tucumán (1-0) e Independiente (3-0) e ingresó contra a Al Ain (2-2), Newell’s (4-2) y Palestino (0-0).

“Estas semanas de parate sirven para acomodar algunas cositas, recuperamos tiempo y hubo pautas para algunos jugadores para recuperar la mejor forma, como Pratto y Scocco y también sabiendo qué hay lesionados como Pinola y Ponzio, todo esto ayuda para encara estos partidos que se vienen”, valoró.

Por ello, el director técnico apuntará al retorno de Pinola para el 22 de agosto, cuando sus dirigidos se enfrenten a Cerro Porteño, de Paraguay, como local, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. En su lugar continuará el paraguayo Robert Rojas.

“Pinola tiene un tiempo de lesión que no es igual a otros, estamos en los tiempos normales y es una lesión muscular que lleva un tiempo de cicatrizar y cuando se sienta cómodo recibirá el el alta médica, no queremos cometer errores”, comentó.

En el caso del delantero Lucas Pratto, quien realizó una pretemporada diferenciada por una lesión en el sacro, también está en duda para ocupar una plaza en el once inicial y si no llega va a estar el colombiano Rafael Santos Borré junto con Matías Suárez.

De esta manera, River formará con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas y Milton Casco; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Exequiel Palacios y Nicolás De La Cruz o Jorge Carrascal; Pratto o Borré y Matías Suárez.

Además, el chileno Paulo Díaz sigue sin estar habilitado para jugar aunque Gallardo aseguró que en las “próximas horas” llegará la misma para que esté. A su vez, el DT bromeó: “No tiene ni casa todavía así qué hay que esperar”.

Por otro lado, el Muñeco habló sobre Racing, rival del sábado a las 20 en el estadio Cilindro de Avellaneda, y afirmó: “Racing va a mantener la idea de exigir al rival, hay cambio de nombres, pero juega como sabe, con ataques directos, con delanteros, por los costados, con ritmo alto y no nos debe sorprender”.

“Es un partido de golpe por golpe. Los jugadores deben resolver desde su jerarquía y vamos a tratar de hacer lo mejor para medir cómo estamos de cara a lo que viene”, vaticinó sobre el posible desarrollo del encuentro.

River suma cuatro puntos en el inicio de la Superliga y el sábado visitará a Racing, último campeón de la competencia, desde las 20.