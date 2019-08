Zaira Nara confirmó su embarazo en Morfi

ra un secreto a voces, un rumor que crecía día a día. Pero finalmente Zaira Nara eligió el día de su cumpleaños para confirmar, desde Morfi, todos a la Mesa, que está nuevamente en la dulce espera junto a su pareja Jakob von Plessen, y y que llegará un hermanito o hermanita para la pequeña Malaika, la primera hija de la modelo.

"¿Mali, querés que les contemos a todos algo? ¿Qué tiene mami en la panza? ¿Querés que les mostremos? ¿Qué tiene mamá? No hay baile sensual, pero hay alguien que les quiere decir algo", expresó la conductora de Telefe junto a su niña, y agregó sobre su embarazo: "había que esperar un poquitito y Mali se enteró ayer. ¿Te animás a decir qué tiene mami en la panza? No va a decir nada, pero quería que primero se enterara la familia y amigos y después ustedes, que hoy me parecía un día muy especial para contárselos. Se agranda la familia. Ya pasé los tres meses".

"Gracias por cuidarme tanto. Tuve la oportunidad de este viaje que hice hace unas semanas estaba planeado desde antes de la noticia, así que se lo pude contar a mi mamá antes de que se enterara Mali. Nos enteramos juntos con un testr. La mujer siente estas cosas. Yo le pedía que me comprara un test y él me decía que mañana iba, pero un día salí del programa y le dije que fuera porque estaba segura que estaba embarazada", completó Zaira.

Fuente Exitoína