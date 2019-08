El bronce de Lima brillará esta noche en Cerrillos

Cerrillos será esta noche el epicentro del boxeo salteño con una importante velada denominada “La capital del carnaval se pone los guantes”. Habrá combates en varias categorías y un invitado especial, el oranense Ramón “el Hormiga” Quiroga, reciente medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima.

El púgil salteño vivió días emocionantes en su primera participación panamericana. El triunfo que consiguió en su debut frente al mexicano Miguel Capilla Flores le permitió asegurarse la medalla de bronce en la categoría de 52 kilos (peso mosca). Tuvo la posibilidad de ir por la de plata o la de oro, pero en semifinales cayó contra el dominicano Rodrigo Marte de la Rosa.

Hormiga aportó su medalla a las 101 que consiguió la delegación argentina en los Panamericanos de Lima. Ahora sueña con llegar a los Juegos Olímpicos que se realizarán en Tokio el año que viene, pero por lo pronto aceptó la invitación para presenciar la velada que se realizará esta noche en el complejo municipal de Cerrillos.

La invitación la realizó José “Pilo” Yáñez y la respuesta afirmativa de Quiroga fue inmediata; el medallista llegará a Cerrillos con un grupo de boxeadores de Orán y con el entrenador Juan Carlos Videla. Yáñez es uno de los organizadores del festival junto a Darío Córdoba, Sergio Calvet y la Municipalidad de Cerrillos.

Los organizadores han preparado una cartelera extensa con 14 combates y una con título en juego. Los protagonistas de ese pleito serán Joel Salva y Benjamín Meléndez e irán por el titulo interprovincial de juveniles hasta 64 kilos.

El resto del programa será el siguiente: hasta 52 kilos, Martín Bridoux (Salta) vs. Luis Patricio (Jujuy); hasta 54 kilos, Juan Flores (Cerrillos) vs. Joaquín Farfán (Orán) y Lucas Miranda (Cerrillos) vs. Ramón Sarmiento (Salta); hasta 56 kilos, Luciano Aguirre (Chicoana) vs. Ramón Sarmiento (Salta); hasta 57 kilos, Carlos Salva (Salta) vs. Elías Ramos (Salta); hasta 60 kilos, Emiliano Vázquez (Chicoana) vs. Federico Cazón (Salta), Kevín Aguirre (Salta) vs. Matías Macías (Salta) y Agustín Medina (Cerrillos) vs. Cristian Perdiguero (Salta); hasta 64 kilos, Guido Marques (Salta) vs. Gabriel Romero (Orán), Walter Serapio (Rosario de Lerma) vs. Matías Leañez (Salta); hasta 91 kilos, Fabián Tello (Salta) vs. Marcelo López (Salta); hasta 52 kilos, Mara Fabián (Salta) vs. Tamara Quiroga (Santiago del Estero); y hasta 57 kilos, Roxana Flores (Salta) vs. Marcela Acuña (Santiago del Estero).

El valor de las entradas

Las entradas para la velada de esta noche se venden en forma anticipada y también en la boleterías del complejo municipal. Los boletos son generales y se venden a $120 (anticipadas) o $150 (complejo). Las entradas anticipadas se pueden conseguir llamando al siguiente número telefónico: 3875193687.