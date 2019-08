Simulacro de búsqueda echará luz a la verdad del hallazgo

En las primeras horas de hoy viernes, seguramente a partir de las 8, se realizará en la zona del barrio San Carlos una inspección ocular en la zona geográfica en la que tuvo lugar la búsqueda y posterior hallazgo de las jóvenes Luján Peñalva y Yanina Nesch.

La diligencia judicial se hará a expreso pedido de la querella, que al día de hoy aportó cuantioso elementos a la causa que no solo lograron la reapertura del caso sino que demostró que detrás de las muertes de las dos adolescentes se esconden -quizá- oscuros intereses y lo peor de todo, según lo denuncia la familia de Luján Peñalva, una cadena de encubrimientos y fraudes procesales cuya magnitud aún no puede ser cuantificada.

De la reconstrucción de la búsqueda y del hallazgo de los cuerpos de las infortunadas jóvenes participarán la jueza de Transición Mónica Mudksi; su secretario Javier Paz Soto, el fiscal penal Pablo Rivero y el abogado querellante que representa a la familia Peñalva.

La Policía cerrará algunas calles y accesos en donde se hará la diligencia judicial. Desde temprana hora habrá un fuerte dispositivo de seguridad.

Muchos medios seguramente estarán presentes, pero lo harán desde un lugar donde no se entorpecerá la medida ordenada.



Para esa hora fueron convocados y notificados los testigos que participaron del rastrillaje búsqueda y hallazgo.

Se informó que esta medida de prueba fue solicitada por la querella y tiene como finalidad observar la viabilidad del derrotero posible que habrían realizado las víctimas y poder confrontar y vivenciar los relatos que realizaron los testigos de la causa.

Consultado anoche, Gustavo Peñalva señaló: "Esta será, quizá, la última reconstrucción que solicitaremos, porque entendemos que la ciencia forense, los estudios científicos de los criminólogos, las pruebas de ADN y sobre todo el sentido común no pueden dilatar más este caso.

Pusimos a disposición de la gente los videos de la reconstrucción realizada hace ya casi un año y todos quedaron boquiabiertos de ver que lo expuesto como verdad en un expediente tan delicado no puede ni siquiera hacer un lazo en una soga sin tener que modificar lo antes escrito. Tuvieron que cambiar las medidas, la soga, los dobles humanos, usar escaleras y las mil y una más y ni aún así se acercaron a lo que elocubraron para archivar un doble homicidio", dijo molesto.

Luego agregó "son siete años de espera, un número místico si se quiere y sé que Dios querrá que sean solo siete", finalizó.

El caso

El 16 de julio de 2012 Yanina Nesch (16 años) y Luján Peñalva (19 años), las chicas que eran buscadas desde el día 14 por la tarde, aparecieron colgadas dos días después de una misma soga en un árbol ubicado en un descampado, a unos 300 metros del barrio.

El padre de Luján, junto al abogado Pedro Arancibia, señaló que tras la reconstrucción de los hechos quedó claro que no se trató de un doble suicidio, pero además -dijo- se demostró que la hipótesis sostenida por peritos foráneos acerca de la mecánica del crimen quedó casi a medida cuando se la puso en práctica, debajo del mismo árbol donde hallaron sin vida a Yanina Nuesch y a Luján Peñalva.

El papá puso a consideración de los salteños los videos y cientos de fotografías tomadas por peritos federales y de parte que les mostrarán a propios y extraños cómo se derrumbó hace casi un año un edificio de falsedades.

Para graficar lo que siente dijo que hoy que será un día con sol como aquella vez se verá que "nada cierra, las manos y prendas limpias en un lugar lleno de polvo y hojarasca, las huellas que dejarán al pasar los pastos resecos y polvorientos los fluidos que contradicen las leyes de gravedad y así muchas cosas que nunca se esclarecieron sobre un rastrillaje que no vio nada aún usando perros y cien cosas más. No sé qué más tenemos que aportar", dijo Peñalva.

"Fue tan duro hace un año ver a dos modelos (policías femeninas) intentar hacer lo que los peritos aseguraban que hicieron las víctimas y fracasar una y cien veces no sé que voy a ver hoy, ni menos qué voy a escuchar de aquellos que buscaron a las chicas durante dos días y no vieron nada", señaló el papá. "Todo esto me recuerda dijo Peñalva que aquella vez las máximas autoridades de Seguridad, el jefe de Policía y el presidente de la Cámara de Diputados y el Ejecutivo provincial informaron que Yanina y Luján se habían suicidado", eso no lo puedo digerir aún", finalizó.

No hay tiempo



El Tribuno dialogó anoche con el padre de Luján, Gustavo Peñalva señaló que esperan las diligencias pactadas para hoy y que sostiene será el punto final o de inflexión para que comiencen a investigar un doble crimen.

El papá dijo estar algo confundido y que no entiende el porqué de tanta dilación para recaratular la causa.

Asegura que desde la querella se dotó al expediente de verdaderos fallos científicos, que está además probados in situ.

Además dijo, que no pudieron hacer peritar en EEUU los restantes ADN hallados en un buzo o suéter. La soga y otras cosas que a estas alturas del siglo XXI podrían ser rastreadas hasta dar con él o los que participaron en el crimen y su posterior encubrimiento. “Queremos que comience una investigación como debe ser, con precisión científica porque hay elementos que se pueden peritar hasta dar con los asesinos, solo hace falta la voluntad”, sentenció.