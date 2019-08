Jaime Bayly: “El argentino no sacrifica el presente para tener un mejor futuro”

“Yo quiero creer que Alberto aprenderá de los errores del pasado. Pero, además, Venezuela es una dictadura militar neocomunista. Por suerte, en la Argentina, los militares no tienen ningún prestigio y ninguna influencia en la vida política, como corresponde”, afirmó Bayly en diálogo con Infobae.

Preguntado sobre por qué los argentinos tiene una gran dificultad para entender al que piensa distinto, el escritor señaló: “Claro, no hay que odiar al que vota por otra persona. El voto político no define a una persona. Yo no votaría por Alberto Fernández, pero si una persona vota por él podemos ser buenos amigos y podemos tomar un café y hablar de otras cosas. A mí me parece que los argentinos son muy italianos. No son alemanes. El alemán sacrifica el presente para tener un mejor futuro. El alemán trabaja mucho, ahorra mucho y piensa en el futuro. El argentino es italiano, no sacrifica el presente para tener mejor futuro, captura el momento y vive un presente fantástico, placentero, desmesurado”.

FUENTE: INFOABE