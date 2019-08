Al Alhi no le enviará el transfer de Díaz a River hasta que no pague

El transfer del defensor chileno Paulo Díaz, necesario para que quede habilitado para actuar en River, se encuentra retenido por el Al Ahli de Arabia Saudita hasta que River no emita el primer pago del pase.

Con Javier Pinola en duda para la ida ante Cerro Porteño por los cuartos de final de la Copa Libertadores por lesión, el entrenador Marcelo Gallardo imaginaba como titular a la única incorporación de este mercado de pases.

Pero River todavía no efectuó el primer pago del pase de Díaz y, por ende, Al-Ahli aún no envió su transfer a la AFA, que espera ese papel para la habilitación.

El problema se acentúa ya que Javier Pinola aún no se recuperó del desgarro sufrido el 23 de julio ante Cruzeiro por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Su presencia el próximo jueves ante Cerro Porteño está en duda y así, solo quedan a disposición de Gallardo como marcadores centrales Robert Rojas y Lucas Martínez Quarta, que serán titulares en Avellaneda.