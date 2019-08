River visita a Racing en el plato fuerte del sábado

El DT de Racing Club, Eduardo Coudet, no confirmó el equipo que hoy enfrentará a River en Avellaneda por la tercera fecha de la Superliga y deslizó que no hay “repregunta” de la prensa cuando Marcelo Gallardo hace lo mismo.

“El equipo es el que dieron en la semana. A Gallardo no le repreguntan cuando no tiene el equipo”, dijo Coudet en el inicio de la conferencia de prensa que brindó en el Cilindro de Avellaneda ante la insistencia de los periodistas por la confirmación de la alineación.

Coudet también se refirió al arquero Franco Armani, figura en los últimos choques entre River y Racing, y coincidió con Gallardo: “Racing se enfrenta con River y no con Armani. Enfrentamos un gran equipo con buenos jugadores en todas sus posiciones. Estoy enfocado en Racing, en lo que podemos y tenemos que dar, respetando al rival, pero pensando lo que tenemos que hacer nosotros”.

“Nos encanta jugar en casa, con nuestra gente, porque tenemos un plus con nuestro público. Que la gente venga con confianza, el equipo llega bien y ojalá le regalemos un buen partido”, indicó Coudet.

Racing, campeón vigente y en busca de su primer triunfo en el semestre, y River animarán hoy en el Cilindro de Avellaneda una nueva edición del clásico más antiguo del fútbol argentino, en el encuentro más importante que ofrece la tercera fecha de la Superliga.

El partido se disputará en el Estadio Presidente Perón desde las 20, con el arbitraje de Patricio Loustau y televisación de Fox Sports Premium.

Coudet hará dos cambios para recibir a River. Sin el chileno Díaz (por decisión del DT) y el lesionado Zaracho (talalgia en el pie derecho), la academia jugará con Orban como segundo zaguero central y Diego Gonzalez en la mitad de cancha.

En el millo la novedad será el regreso, entre los concentrados, del delantero Ignacio Scocco (tras casi cinco meses sin jugar) y la posible vuelta a la titularidad de Lucas Pratto en lugar del colombiano Rafael Santos Borré.

Probables formaciones

Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Lucas Orban, Alexis Soto; Nery Domínguez; Augusto Solari, Diego González, Matías Rojas; Jonathan Cristaldo y Lisandro López. DT: Eduardo Coudet.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Enzo Pérez; Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Lucas Pratto o Rafael Borré. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Patricio Loustau.

Estadio: Racing Club.

Horario: 20.00.

Televisa: Fox Sports Premium.