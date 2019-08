Fisicoculturismo: torneo "Copa Ciudad de Tartagal"

Hoy a partir de las 14 la inscripción, pesaje y acreditaciones de fisicoculturistas de ambos sexos de nuestro país y de varias ciudades bolivianas se darán cita en el Complejo Deportivo Municipal Martín Miguel de Gemes en la "Copa Ciudad de Tartagal" con vistas a la clasificación al Sudamericano de San Pablo, Brasil, por lo que los atletas llegarán al norte para representar a nuestro país el próximo 21 de setiembre.

Lo novedoso y altamente inclusivo es que los organizadores pertenecientes a la Asociación Salteña de Fisicoculturismo y Fitness incluyeron a personas con capacidades especiales para participar del evento deportivo.

Del torneo se estima que participarán alrededor de un centenar de exponentes de esta onerosa disciplina tanto de culturismo como de fitness, de ambos sexos. El jurado estará integrado por el profesor Esteban Andreu, de Tartagal; David Altamirano y Omar Bignon, representantes del WABBA (World Amateur Body Building Association).

"Los atletas buscan hacerse de un lugar en el Latinoamericano WABBA San Pablo Brasil 2019, a realizarse el 21 de septiembre", explicaron los organizadores del torneo que convoca a atletas de Buenos Aires, Capital Federal, Mar del Plata, Corrientes, Tucumán, Jujuy (capital e interior) y Salta (capital e interior) quienes ya registraron su inscripción.

Importantes premios

Los premios para las diferentes categorías van de los $10.000 el primer puesto hasta $1.000 el tercero y competirán en overall mayor, overall bikini, overall bermuda, overall culturismo menor y overall figura femenina. De la categoría especial participarán dos exponentes del fisicoculturismo, ambos de la provincia de Jujuy, uno de ellos con parálisis cerebral y otro con enanismo.

Esteban Andreu, exponente regional del fisicoculturismo y principal referente local del evento, precisó que "se eligió Tartagal por la predisposición que puso el municipio y porque se facilita la participación de atletas de Bolivia, lo que abrió la posibilidad de realizar un torneo sudamericano en esta ciudad en el año 2020".