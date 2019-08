Un testigo relató el cobarde ataque de Conor McGregor a un anciano en un bar

El luchador Conor McGregor apareció en un video golpeando a un anciano dentro de un bar de Irlanda en un confuso suceso. El motivo, aparentemente, fue que el hombre se habría negado en dos ocasiones a beber el whisky que el deportista le había servido.

El portal TMZ había publicado la semana pasada las imágenes del suceso que tuvo lugar en abril de este año pero que se conoció recién en los últimos días. Ahora, el sitio británico Irish Sunday Mirror pudo encontrar a uno de los testigos clave.



Según sus declaraciones, el luchador de artes marciales mixtas (MMA) tenía en su mano una botella de su whisky Proper Twelve y quiso invitar a todos los clientes, pero algunos se negaron, incluida su futura víctima.

McGregor, según los testimonios, estaba ebrio y se enojó por esa decisión de no aceptar su gesto: “Estaba tomando su cerveza cuando McGregor entró y les ofreció a todos un trago de su whisky. Algunos aceptaron pero este hombre no toma nunca. Sin embargo, Conor insistió en que lo tomara y cuando se negó por segunda vez, McGregor se enfadó”.

Después lo golpeó en un lado de la cara. No sintió el dolor en ese momento, pero al día siguiente estaba hecho pedazos. Fue un duro y preciso golpe. Su cara estaba muy dolorida. Estaba conmocionado por todo el asunto y no salió de su casa en varios días. Al final, él no quiere una disculpa ni dinero, solo quiere justicia por lo que sucedió", relató el testigo cuya identidad no fue revelada.

McGregor deberá presentarse ante un juez en octubre que podría multarlo económicamente para indemnizar a la víctima y obligarlo a realizar trabajos comunitarios.