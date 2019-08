Un clásico sin diferencias y sin copa

Noventa minutos de emociones regalaron Central Norte y Juventud Antoniana en un clásico en el que no se notó las diferencias de categorías. Fue empate 2 a 2 por la Copa Amistad que quedó increíblemente “vacante” porque al final no hubo copa en juego y la Policía decidió que no se ejecutaran los penales.

El santo arrancó con más agresividad en los primeros minutos, el primero en avisar fue Cristian Chavarría; el “motorcito” del santo por la banda derecha recibió fuera del área y su remate se fue apenas desviado. En esos 15 minutos, Central Norte no logró encontrar el camino y para colmo, a los 20’, Ricardo “Momoto” Gómez recibió sin marca en la puerta del área grande y con un derechazo rasante marcó el 1 a 0 para Juventud Antoniana.

Esto hizo reaccionar al cuervo que empezó a inclinar la cancha por el sector izquierdo, aprovechando la explosión de Carlos Arriola y el gran trabajo Gonzalo Ríos, pivoteando y luchando siempre con los dos centrales antonianos. A los 27’, el cuervo tuvo un tiro de esquina en los píes de Carlos Arriola quien mandó el centro para la aparición en las alturas de Federico “Bocha” Rodríguez, quien con un cabezazo decretó el 1 a 1 para Central Norte.

El santo se vio superado y no podía controlar el mediocampo azabache que se replegó con Joaquín Iturrieta y Matías Iglesias. Sobre el final de la primera mitad, Enzo Gaggi atacó por derecha, habilitó a Gonzalo Ríos quien se esforzó para llegar a la pelota y dejó solo a Ronaldo Martínez frente al arco, el paraguayo no falló y conquistó el segundo para el azabache.

En el complemento, el cuervo salió con la misma intensidad con la que terminó la primera mitad. Con el ingreso de Juan Rivas por Matías Iglesias, el cuervo buscó tener más juego en mitad de cancha pero al refuerzo azabache le costó ser ese “generador” de mitad de cancha. Central contó con varias chances de marcar el tercero, Ronaldo Martínez reventó el travesaño y en otra jugada el delantero guaraní entró solo tras un centro de Benjamín Jurado pero su cabezazo se fue desviado. Juventud apostaba a los pelotazos a Matías Vicedo quien fue una “molestia” para los defensores azabaches. Tanto Central como Juventud movieron sus respectivos bancos de suplentes y el partido cambió su rumbo, hubo más batalla que juego y a los 26’, en un pelotazo desde el fondo, Matías Vicedo madrugó a la defensa del cuervo, se metió entre los dos centrales y definió por arriba de Mauricio Pegini quien salió en falso y no pudo evitar la caída de su arco para el 2 a 2 del antoniano.

El clásico tuvo paridad y si bien el cuervo contó con más situaciones durante la segunda mitad, un descuido le permitió a Juventud llegar a la igualdad.

Durante los últimos minutos se notó el cansancio, sobre todo en los jugadores del santo, fueron noventa minutos a un ritmo constante y ambos equipos estuvieron a la altura de la circunstancia y regalaron un gran espectáculo para las diez mil personas que se hicieron presentes en el Martearena donde los protagonistas también fueron los niños que celebraron su día festejando los goles de equipo de sus amores.

Central Norte sigue sumando minutos y esta fue la presentación oficial de sus refuerzos ante su gente a catorce días de su debut en el Federal A.

Por el lado de Juventud Antoniana, la base del equipo que disputa el Torneo Anual y que ya cuenta con un rodaje importante que lo tiene como puntero y único invicto del certamen doméstico.

La síntesis:

C. NORTE 2 - JUVENTUD 2

M. Pegini - A. Pedroso

P. Figueroa - N. Pérez

F. Rodríguez - F. Girón

P. Krupoviesa - A. Marín

J. Jiménez - E. Salinas

E. Gaggi - C. Chavarría

J. Iturrieta - J. Díaz

M. Iglesias - L. Silveira

C. Arriola - M. Cachi

R. Martínez - R. Gómez

G. Ríos - M. Vicedo

DT: E. Medrán - DT: A. Cuadrado

Goles: PT: 20’ R. Gómez (J), 27’ F. Rodríguez (CN), 45’ R. Martínez (CN). ST: 26’ M. Vicedo (J).

Cambios: ST: inicio: J. Rivas por M. Iglesias (CN), 15’ B. Jurado por C. Arriola (CN), 24’ M. Esparza por L. Silveira (J), 27’ M. Camisay por E. Gaggi (CN), 37’ F. Reyes por R. Martínez (CN), 38’ J. Ve lazco por E. Salinas (J).

Jornada: amistoso

Estadio: Martearena

Árbitro: Federico Benítez