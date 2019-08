Una oranense representará a Salta en Miss Mundo

Silvana Tessore, tiene 25 años y es cerrajera de profesión, su exótica belleza la llevó a estar entre las 10 finalistas para Miss Mundo Argentina

Entre diez jóvenes, de todo el país, la oranense, cerrajera y futura profesora internacional de flamenco competirá a nivel nacional el próximo mes de setiembre. Silvana es una joven extrovertida y solidaria, con sobradas condiciones para aspirar a la corona que la podrán llevar, como máxima aspiración, al certamen de Miss Mundo.

Silvana representará a Salta en el concurso que reunirá a las reinas del resto del país, en la gala que se realizara en el mes de septiembre, donde estará acompañada permanentemente por María Eugenia Ruiz, directora de Miss Mundo Salta. De allí surgirá la Miss Mundo Argentina para representar al país a nivel mundial, "ella me dio toda la fuerza para participar, me asesora, me viste, María Eugenia siempre está pendiente", dice Silvana.

La joven que rompe estereotipos

La oranense Silvana Tessore contó a El Tribuno que cuando egresó del colegio secundario migró a Salta con el objetivo de estudiar Abogacía. Cursó hasta tercer año y descubrió que su futuro no iba por ese lado sino esencialmente por las danzas, así fue que ingresó al estudio de la profesora Valeria Villagra. "Es curioso pero en mi vida siempre tuve problemas con las llaves, siempre las perdía. Hace un año conocí a un viejo y reconocido cerrajero Enrique Soria, que me enseñó el oficio, y lo adopté como mi tío, gracias a él me convertí en la única mujer cerrajera en la provincia y me matriculé, trabajo en cerrajería Soria en Urquiza 1945 y sigo capacitándome para desempeñarme en lo que es cerrajería del automotor. La mayoría de mis clientes son personas mayores, quizás porque logro conectarme mucho más con ellos.

Su vida transcurre entre el trabajo, y el estudio de danzas, "eventualmente trabajo como modelo particular pero vivo cien por cien de la cerrajería.

Su talento sin duda es bailar por lo que espera pronto obtener su título y poder viajar a España a la cuna del flamenco, cuenta esta hermosa joven. La nueva miss se impuso no solo en la instancia de belleza sino que demostró amplio conocimiento sobre diversos temas. Los jueces son muy críticos a la hora de interrogar a las chicas sobre la cultura, tradición, historia y turismo, entre otros aspectos.

"Creo que mi mejor virtud es que siempre estoy dispuesta a aprender para mejorar, a sociabilizar y conocer nueva gente, soy muy divertida y siempre busco dar lo mejor de mí," expresó Silvana inspirada sin duda en su madre, María Valor que fue la que la convenció para participar del concurso

La oranense descubrió que Miss Mundo Argentina "es un certamen de belleza pero no como los de antes, donde las mujeres debían seguir un estereotipo sino que tienen en cuenta sobre todo los proyectos de vida, como representa la cultura, más que lo estético, no tengo estudios universitarios, tengo tres grandes tatuajes en mi cuerpo, y las modelos de alta costura no deberían tenerlos sin embargo llegué y aquí estoy"

"Es una linda experiencia que estoy viviendo, espero que los oraneses me apoyen", dijo Silvana. Para votar por ella ingresá ahttp://missar gentina.tv/programas.html

"Yo les diría a las chicas que se animen, porque es una gran experiencia, que no tengan miedo de ser quienes son porque cada una tiene su esencia".

Silvana cuenta que los tatuajes representan los amores de su vida, en uno de los brazos tiene una bailarina de flamenco, en un costado del torso una bailarina clásica y en lado opuesto tres rosas: "mi mamá, mi hermano y yo, las personas más importantes de mi vida; mi mamá es la flor más bella de mi jardín, ella es todo para mí".