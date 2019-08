Javier David: "La política no se trata de procurarse cargos públicos"

El diputado nacional por Salta Javier David, cuyo mandato termina este diciembre, dio la sorpresa este sábado al no presentarse a ninguna candidatura provincial, a pesar de haber manifestado reiteradamente sus intenciones de pelear la gobernación. "La política no se trata de procurarse cargos públicos, se trata de valores", dijo al respecto un día después en la red social Twitter.

David, quien cuatro años atrás había llegado a la diputación por el espacio de Juan Manuel Urtubey, en junio había hecho público su apoyo a la candidatura de Alberto Fernández a presidente en una clara intención de buscar la gobernación por el frente Todos, cuyos candidatos finalmente serán Miguel Isa y Sergio Leavy, quienes irán a internas.

De todas maneras, en la presentación de frentes, el espacio de David había quedado dentro de "Sáenz Gobernador", por lo que se había sospechado que podía pelear la intendencia.

“Gobernador o me voy a mi casa” dije más de una vez para expresar mi sincera voluntad de liderar una etapa diferente en Salta. Nunca significó anteponer mi ambición personal a un proyecto colectivo sino por el contrario ratificar que más que nunca hay cosas que cambiar", escribió en su cuenta y amplió: "Decidí no participar en estas elecciones como una manera tambien de expresar y exigir que esos cambios DEBEN producirse. La política no se trata de procurarse cargos publicos, se trata de VALORES. Voy a seguir militando, caminando y haciendo política, porque es lo que me apasiona y porque tengo un gran amor por Salta".

Finalmente agradeció a quienes lo apoyaron: "Gracias a todos y todas las que me acompañan y me alientan, pero por sobre todo a esos miles de salteños que desde el silencio tambien esperan que la política vuelva a ser una herramienta al servicio de nuestra sociedad. Para eso siempre contarán conmigo!"