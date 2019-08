Vélez y Racing lucharán por el primer triunfo

Vélez Sarsfield y Racing Club, actual campeón, ambos sin triunfos en la actual temporada, animarán uno de los cuatro partidos que darán continuidad a la segunda fecha de la Superliga.

El encuentro se disputará a las 20 en el estadio José Amalfitani, con arbitraje de Néstor Pitana y televisado por TNT Sports.

Heinze no confirmó la formación titular y se especula con que Almada reemplace a Barreal.

Por su parte, Coudet utilizará los mismos once que igualaron ante Unión (SF) en la fecha 1 de la Superliga.

Partidos para todos los gustos

Aldosivi recibirá hoy a Argentinos mientras que Rosario Central será local de Talleres y Central Córdoba (SdE) de Atlético Tucumán, en partidos por la segunda fecha de la Superliga.

El primero de los encuentros se jugará a las 13.15 en Mar del Plata, con arbitraje de Diego Abal y televisado por Fox Sports Premium.

Aldosivi perdió en su visita a Estudiantes y su DT evalúa incluir a Martínez por Yeri.

Por su lado, el bicho igualó como local ante River 1 a 1 y su técnico no confirmó el equipo.

Por su parte, el canalla será anfitrión de Talleres (C) a las 15.30 en el Gigante de Arroyito con Facundo Tello como juez y televisación de TNT Sports.

El elenco rosarino superó como visitante a Atlético Tucumán 2 a 1 y Cocca no realizará variantes.

Por su parte, Talleres derrotó como local a Vélez 1 a 0.

Central Córdoba será local del decano a las 17.45 en el estadio Alfredo Terrera, con arbitraje de Pablo Echavarría y televisado por Fox Sports Premium.

El elenco santiagueño cayó 2 a 0 como visitante ante Newell‘s.

Por su lado, Atlético Tucumán perdió como local ante Rosario Central 2 a 1.