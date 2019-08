Central Norte tuvo su primera exhibición

Ezequiel Medrán puso en práctica su primer manifiesto en Central Norte, con la presentación extraoficial de algunos refuerzos que sumó y en plena pretemporada, donde venció a Deportivo La Merced (representativo de la Liga del Valle de Lerma) en un partido amistoso por 4 a 0, en el predio del hotel de la Liga Salteña.

Fue más un ensayo informal que un amistoso para el cuervo: la diferencia entre un equipo y otro fue muy evidente, sin desmerecer el trabajo de La Merced.

Es un hecho que no se pueden sacar muchas conclusiones. Central Norte está en la parte más exigente de su preparación física y resta mucho por trabajar, sobre todo teniendo en cuenta los refuerzos que llegaron para afrontar el Federal A, donde el cuervo debutará con Juventud Unida, en Gualeguaychú, el 1° de septiembre.

El técnico cuervo aprovechó la oportunidad para ver en acción a las nuevas incorporaciones y sacar sus primeras conclusiones. Medrán incluyó en el once que arrancó a cuatro de sus refuerzos, quienes dejaron una buena imagen.

Al sector izquierdo de la última línea lo ocupó Joel Jiménez. Enzo Gaggi se posicionó como volante por derecha y Carlos Arriola por izquierda, mientras que Gonzalo Ríos estuvo en la ofensiva.

En línea general, la intervención de las nuevas incorporaciones fue buena, sobre todo la de Gaggi, un jugador dinámico, con vocación ofensiva y buena pegada. Justamente, el ex Atlético Rafaela marcó dos goles en el amistoso, Ronaldo Martínez convirtió el primero y Fabricio Reyes cerró la goleada.

El cuervo cumplió en su primera exhibición, pero todavía queda mucho por mejorar.



El primer once del cuervo

La base está para Ezequiel Medrán. El técnico de Central Norte no cambió mucho con respecto al equipo que se consagró campeón y logró en ascenso al Federal A.

El DT cuervo, en su primera puesta en escena, solo retocó algunas posiciones en un once titular que está en plena etapa de reconstrucción. Además, Central presentó a sus nuevos refuerzos bajo la atenta mirada de un grupo hinchas, que llegó al Hotel de la Liga Salteña. Con banderas y cánticos apoyaron en inicio de un nuevo ciclo. El once que puso en cancha Medrán fue: Pegini; Figueroa, Rodríguez, Krupoviesa y Jiménez; Gaggi. Young, Iglesias y Arriola; Martínez y Ríos.