La Sociedad Española cumple 75 años de historia y solidaridad

La Sociedad Española cumplirá 75 años de creación el 28 del corriente y se van a llevar a cabo una serie de actividades, a cargo de la comisión directiva. La entidad está abocada en integrar y fomentar la cultura, como así también las actividades deportivas.

"Nuestra institución hace setenta y cinco años fue creada por un grupo de personas, cuya visión era unir a los españoles que habían llegado a nuestra zona en los años 1910 y 1915, para conformar una institución de socorros mutuos y poder ayudarse entre sí", expresó a El Tribuno Jorge Piorno, actual presidente de la Sociedad Española.

"Es un objetivo muy rescatable. Ya en esos tiempos se hablaba de que había que desarrollar todos los espacios culturales dentro de la institución", destacó el presidente. Además recordó que "todas las instituciones de nuestra ciudad, en un principio, se reunían en la Biblioteca Popular. Allí comenzaron los encuentros iniciales de todas, entre ellas la Española, donde se formó la comisión fundadora. El 28 de agosto de 1944 toma forma como institución, siendo su primer presidente de la comisión pro-fundadora don Walter Andreu, y don Cándido Vicente fue el primer presidente de la comisión constituida".

Cabe recordar que en los inicios de la entidad los primeros terrenos que se adquirieron estaban ubicados en una tradicional esquina del microcentro conocida como Tempel, apellido de un inmigrante alemán.

El terreno donde está ubicada actualmente la Sociedad Española, en calle Gûemes y 20 de Febrero, fue comprado a Laura Abud Salomón. La compra fue un proceso largo que tuvo sus dos etapas para ser adquirida y posteriormente para la contrucción. Actualmente posee una cancha de básquet techada, con un escenario y dos vestidores, uno para varones y otro para mujeres, ambos con baños y duchas. También posee otro salón amplio para diferentes eventos, incluyendo una cocina equipada.

El ingeniero también recordó que "en el inicio, entre los años 1954 y 1956, comienza con canchas de bochas; ya había subcomisión de básquet y en el 56 también había subcomisión de tenis".

"Lo loable de todo esto es que en los años que comienzan todas estas actividades Rosario de la Frontera era prácticamente un villorrio; no era ni siquiera un pueblo. Hubo intentos de reuniones para constituirla, pero como la mayoría de la gente inmigrante estaba viviendo en los campos y eran pocas las casas que había en el pueblo no era tan fácil en esa época llevar las invitaciones. Ya en el año 1949 comienzan a trabajar las mujeres en la subcomisión de las fiestas. Había mujeres hijas no tan solo de españoles, sino de árabes", indicó Piorno.

También destacó el objetivo de la emblemática entidad. "Lo que se quería lograr en esta institución era el afianzamiento de toda la población en sí, por eso todos se fueron uniendo de a poco. Todos de alguna manera compartieron el mismo establecimiento, más allá de que de acá convergen diversas culturas, el español en sí ya venía inmerso en otras culturas, tales como los árabes o los celtas".

"Con el correr del tiempo Rosario de la Frontera comienza a crecer, y toda la gente participaba de los muchos eventos que había en esa época. Había muchas orquestas que venían de otros lados", dijo.

Respecto a los festejos de la Sociedad, Piorno expresó que "nos compete ser la comisión que está en estos festejos y la idea es tratar de reunir a la mayor cantidad de gente, hijos y nietos de los fundadores. Hay mucha gente que está fuera de la provincia, muchos viven en Tucumán, Jujuy, Córdoba y en Buenos Aires, y nos hemos comunicado con todos ellos para que esta fiesta sea realmente de la comunidad, ya que al tener la filosofía interna del mutualismo creemos que nosotros estamos para dar y ofrecer en conjunto, por eso siempre decimos que nuestra fiesta va a ser en homenaje para los que trabajaron por el bien de la comunidad".

Cabe destacar que para ese día estarán también presentes las autoridades de la ciudad, los integrantes de todas las Sociedades Españolas de la provincia, y todas las instituciones de Rosario de la Frontera, tales como la Sociedad Sirio Libanesa, la Sociedad Italiana, etc.