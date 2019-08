Para aprender :una maestra que comenzó a los 50 años

Su historia es muy particular, debido a que a esa edad ya las maestras piensan en lo poco que les queda para jubilarse. Se pueden jubilar a los 57 por el desgaste que provocan las aulas. Nancy nació en la provincia de Mendoza; a los 10 años junto a sus padres y hermanos se trasladó y radicó en la ciudad de Güemes. Aquí terminó la primaria en la escuela Justo José de Urquiza. Era una jovencita muy rebelde y decidió abandonar los estudios en la secundaria. “No me gustaba el estudio y como era la mayor de siete hermanos los debía cuidar; entonces me puse caprichosa y dije que abandonaba los estudios porque no tenía tiempo para estudiar y cuidar a mis hermanos. Les dije a mis padres que estudiaría más adelante”. Nancy se alejó de los estudios pero hizo un poco de maestra con sus hermanos, ayudándolos y también aprendiendo al realizar sus deberes. Se casó cuando cumplió 20 años, tuvo 5 hijos, lo que seguía retrasando esa cuenta pendiente de estudiar. “Me inscribí en el BSPA que tenía horario nocturno en el colegio Facundo de Zuviría y a los 36 años terminé la secundaria. Fue en el 2008. Quise continuar con un profesorado pero económicamente no pude. Entonces le dije a mi esposo que cuando todos mis hijos sean independientes yo iba a estudiar”. Para ella esto no era una simple promesa, sino una cuenta pendiente. Cinco años después tuvo esa oportunidad, aunque podría haber sido un poco tarde debido que para poder trabajar en la docencia se debía ingresar al sistema educativo con una edad no superior a los 40 años. “En el 2013 me inscribí para la carrera de maestra en el Instituto Amadeo Sirolli. Apenas ingresé me hicieron firmar una conformidad de que por mi edad no podría trabajar como maestra en una escuela. Es algo que sabía y no me preocupaba porque mi intención era poner un gabinete privado. Fue en el 2016 cuando todo eso cambió, yo estaba finalizando con mi residencia cuando me informaron que en la provincia se había eliminado el límite edad para ingresar a la docencia, una gran noticia que llegó justo a tiempo. Al año siguiente me nombraron en una escuela de Cerrillos cuando cumplía 50 años”. Fue un año difícil porque salía de Güemes a las 6 de la mañana para ingresar a las 7.45 a la escuela José Trevian, pero no tenía demasiadas preocupaciones: sus hijos ya eran independientes. Nancy fue la primera y tal vez única hasta el momento que se benefició con el decreto del lí mite de edad.