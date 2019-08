El primer ministro italiano presentó su renuncia

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, anunció hoy su renuncia ante el Senado, al inicio de una sesión en la que presumiblemente quedaría planteada una moción de censura en su contra, planteada por el ministro del Interior y viceprimer ministro, el ultraderechista Matteo Salvini. "La decisión de la Liga que presentó la moción de desconfianza", así como "las declaraciones y comportamientos, claros y unívocos, me imponen interrumpir esta experiencia de gobierno", explicó Conte en su alocución.



"Ahora el presidente de la República (Sergio Mattarella) conducirá la república en este pasaje delicado. Aprovecho la ocasión para agradecerle el apoyo que me dio", agregó el político, citado por la agencia de noticias italiana Ansa.



"Gracias y finalmente: volvería a hacer todo lo que hice", afirmó Salvini en el Senado, asegurando que "no tengo miedo del juicio de los italianos".



Estoy aquí "con la gran fuerza de ser un hombre libre, lo que quiere decir que no tengo miedo del juicio de los italianos, en este recinto hay mujeres y hombres libres y mujeres y hombres un poco menos libres. Quien tiene miedo del juicio del pueblo italiano no es una mujer o un hombre libre", agregó Salvini.



Antes de renunciar Conte había pronunciado un duro discurso en el Senado, donde acusó a Salvini de "irresponsable" y oportunista por haber pedido convocar a nuevas elecciones.



Conte ingresó en el Senado aplaudido por los senadores del M5S pero no los de la Liga.



"Pedí intervenir para referir sobre la crisis de gobierno desencadenada por las declaraciones del ministro del Interior y líder de una de las dos fuerzas de mayoría", dijo Conte.



"La decisión de desencadenar la crisis es irresponsable. Por este camino el ministro del Interior mostró seguir intereses personales y partidarios", criticó.



Los medios italianos especulan con que el presidente podría abrir consultas con los partidos políticos para ver si hay una mayoría a favor de ir a elecciones o si se puede formar otro gobierno.



El presidente podría encargarle a Conte explorar un posible acuerdo de coalición entre el M5E y el Partido Democrático (centroizquierda), una posibilidad que surgió estos días a pesar de la antigua hostilidad y sus diferencias políticas, lo que dejaría fuera a la Liga.



O podría encargarle reeditar la actual coalición entre el M5E y la Liga, algo que cada vez parece menos probable, sobre todo porque Salvini buscó convocar a elecciones para capitalizar los buenos resultados que le dan las encuestas.



Las elecciones siguen siendo la opción preferida por el líder ultraderechista, pero también deja la puerta abierta a reeditar la coalición entre los actuales socios, aunque después de una reorganización, motorizado por la posibilidad de un pacto M5E-PD que excluya a la Liga.



Sin embargo, ahora es el M5E el que no confía en Salvini después de haber tratado de romper el gobierno con fines electorales.



Salvini ya ha dicho al M5E que su teléfono está abierto para discutir sobre los asuntos que separan a ambas formaciones, pero la plana mayor de esa fuerza, reunidos el domingo en casa de su fundador, Bepe Grillo, declaró que el liguista ya no es "un socio fiable".



El líder del M5E, Luigi Di Maio, expresó hoy su apoyo al primer ministro, en una publicación en Facebook que deja claro lo aislado que ha quedado Salvini.