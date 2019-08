Plantín por chatarra: plan Puntos Limpios en los barrios

Los “puntos limpios” son espacios habilitados por la Municipalidad de Güemes para que la comunidad en forma voluntaria arroje sus cacharros, como complemento del programa anual de descacharrado.

El primer “punto limpio” se habilitó en el municipio, allí las personas podían llegar para depositar sus descartables y también los elementos inservibles que poseían en sus hogares. A partir de la jornada de ayer martes estos espacios fueron instalados en distintos barrios, “colocamos un contenedor donde podrán arrojarse los cacharros, como una especie de premio y para incentivar esta forma de descacharrado, a las personas que se acercan con sus elementos para ser depositados en el contenedor les hacemos entrega de un pequeño regalo, hoy estamos entregando plantines de estación”, explicó Teresita Barrionuevo, directora de Medio Ambiente.

Durante las campañas de descacharrado que se vienen realizando desde hace varios años es muy probable que muchas familias no tengan la oportunidad de eliminar elementos inservibles que podrían convertirse en reservorio para el mosquito Aedes aegyptis, debido a que no se encuentran en el domicilio cuando pasan los agentes recolectores, “habilitamos estos espacios a los que denominamos “puntos limpios” para que las familias puedan desechar los elementos; hasta ahora dieron muy buenos resultados y nos ayudan a continuar controlando al mosquito vector”, manifestó la funcionaria municipal. El hecho de que no se hayan registrados casos de afectados por dengue o fiebre chikungunya en los últimos tres años es un indicativo de que el indice de presencia del mosquito transmisor es muy baja.

Una lucha que da frutos

General Güemes es un lugar de mucho tránsito de personas que llegan de distintas zonas del país y países vecinos, la posibilidad de que tenga lugar la aparición de un caso importado es muy elevada, el año anterior hubo al menos cuatro personas que contrajeron la enfermedad en ciudades o países vecinos, estos casos aislados no se transformaron en una pandemia debido al control que se tuvo sobre el mosquito, lo que es un importante indicativo de que el descacharrado es la acción más efectiva contra estas enfermedades.