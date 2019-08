VIDEO La desopilante imitación de Leticia Brédice de CFK, con blooper incluido

Dispuesta a sorprender al público, Leticia Brédice llegó a la pista del Súper Bailando 2019 junto a su partenaire, Fernando Bertona, caracterizada como Cristina Kirchner para bailar ¿Quien se ha tomado todo el vino?, el clásico cuarteto de la Mona Jiménez.

“Bienvenida, pensé que estaba en el sur”, le dijo Marcelo Tinelli al verla ingresar al piso de ShowMatch, por El Trece. Entonces, Brédice se detuvo a saludar a los chicos presentes en el estudio y comentó: “La nena ya me mintió, me dijo que me votó. Hoy vine con una camiseta que dice chorra, pero estoy contenta. ¿Sabés por que? Me compré los glaciares”.

Y luego siguió: “Llego a escuchar una risa cuando estoy tratando de hacer una autocrítica ... No me van a mandar a dormir. Escúchenme. Soy mujer y ya sé que se escucha y que estaban extrañando la cadena. La cadena que a todos, todas, maches, hembres, inclusives, hacía que chicos como Marcelo y tantos otros pudieran ir a la escuela todos los días. Y que los papis trabajen en las fábricas. Gracias, trabajadores. Gracias, porque no voy a cerrar las fabricas”.

Entonces, Leticia bailó al ritmo de una murga y le pidió al Chato Prada que le haga traer el atril que había pedido para la coreografía.

Enseguida, Brédice le dijo a Tinelli que no estaba ‘gagá‘ y le pidió que la ayudara a cantar “Shallow”, el tema que interpretan Lady Gaga y Bradley Cooper en A Star is Born. ‘Es como los Pimpinella y Maradona‘ dijo. Y ambos hicieron la mímica, que terminó con una caída al piso de la actriz. Afortunadamente no sufrió heridas y, sin perder el tiempo, el conductor la ayudó a reincorporarse.