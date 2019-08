Tras la asunción de Lacunza, el dólar y el riesgo país bajaron

El que golpea primero golpea dos veces. Esa parece haber sido la fórmula del Gobierno nacional ayer, cuando hizo un recambio de funcionarios en el Ministerio de Hacienda al que le fijó una prioridad: estabilizar el dólar.

Así, el Gobierno ratificó la política monetaria y la intervención cambiaria para mantener las estabilidad en el tipo de cambio, tras la asunción, a primera hora, del nuevo ministro de Hacienda Hernán Lacunza, quien señaló que hay que "cuidar a los argentinos porque todo lo que pasa en los mercados repercute en los ciudadanos de a pie".

Fue un inicio de jornada muy movido. A primera hora, el presidente Mauricio Macri tomó juramento a Lacunza, que a las 9 brindó una conferencia de prensa, a la que luego le siguió otra del presidente del Banco Central, Guido Sandleris.

Fue precisamente Sandleris quien sostuvo que "el tipo de cambio actual es muy competitivo", y afirmó que "hay liquidez suficiente para quienes quieran retirar sus depósitos en pesos y en dólares".

El cierre de la jornada financiera pareció darle la mano. Tras una tempranísima intervención del Central y luego de tres subastas de venta en contado por US$112 millones, el billete verde terminó a un promedio de $52,35 para la punta compradora y a $57,38 para la vendedora, lo cual representó una leve baja de 74 centavos.

El Central, además, convalidó una tasa promedio total del día en 74,964% tras las licitaciones de Letras de Liquidez.

En tanto, el riesgo país medido por el JP Morgan cedió 1,3% hasta los 1.852 puntos básicos.

El nuevo contexto

Tras asumir, Lacunza transitó los pocos metros que separan la Casa de Gobierno del Ministerio de Economía, donde expresó que el Banco Central utilizará todas sus herramientas disponibles para estabilizar el tipo de cambio en el actual rango de precios.

"Hemos coordinado objetivos con el Banco Central, que usará a su criterio todas las herramientas necesarias para que el tipo de cambio no abandone el rango de precios de la semana pasada", señaló Lacunza durante su presentación en el microcine del Palacio de Hacienda.

El ministro aseguró que el presidente Macri le transmitió la necesidad "de garantizar el precio del tipo de cambio como objetivo de primer orden y es lo mejor que podemos hacer para las familias argentinas".

"El tipo de cambio está largamente por encima de su valor de equilibrio, no hace falta que esté más alto porque permitir volatilidad o tendencia alcista solamente agregaría incertidumbre y presiones inflacionarias", admitió el ministro Lacunza.

En este sentido, destacó la importancia de "cuidar a los argentinos porque todo lo que pasa en los mercados repercute en los ciudadanos de a pie".

Luego, el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, se expresó en el mismo sentido, al asegurar que la entidad seguirá interviniendo en el mercado cambiario en la medida en que se requiera.

También en conferencia, pero en la sede del Central, Sandleris destacó que "el sistema financiero es muy sólido y líquido" y aseguró que "hay liquidez suficiente para quienes quieran retirar sus depósitos en pesos y en dólares".

"El tipo de cambio actual es muy competitivo. El Banco Central intervino la semana pasada en el mercado cambiario y lo seguirá haciendo", subrayó el funcionario, quien remarcó: "Uno de nuestros objetivos prioritarios es reducir la volatilidad cambiaria de la semana pasada".

Lacunza, ni bien asumió, informó que las medidas económicas anunciadas la semana pasada no tendrán impacto fiscal y que en julio se sobrecumplieron las metas fiscales pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En tanto, el FMI confirmó que "una misión del organismo estará viajando a Buenos Aires muy pronto", según el vocero de la entidad Gerry Rice, quien aseguró, además, que desde el organismo seguían "muy de cerca los acontecimientos desarrollados en la Argentina".

Rescatan bonos

El Gobierno pagó ayer US$ 2.615 millones para cancelar un préstamo otorgado por bancos extranjeros y redujo la deuda externa en US$ 12.800 millones.

Según el Ministerio de Hacienda, se les pagó a los bancos que habían dado un préstamo en dólares, en una operación que habitualmente se denomina “Repo” en la jerga financiera, y el pago impactó en una disminución de reservas internacionales del Banco Central.

Desde el Ministerio de Hacienda, la operación implica la cancelación de los títulos Bonar 2024 por US$ 5.948 millones, de los Bonar 2025 por US$ 4.019 millones y Bonar 2037 por US$ 2.842 millones.

El FMI enviará una misión al país “pronto”

El organismo mundial indicó que sigue de cerca la crisis de la Argentina.

El vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, aseguró ayer que el organismo “sigue de cerca” la crisis económica y financiera argentina, y confirmó que “pronto” enviará una misión a Buenos Aires. “Seguimos de cerca los desarrollos recientes en la Argentina y estamos en diálogo continuo con las autoridades mientras trabajan en sus planes de políticas para abordar la difícil situación que enfrenta el país”, dijo Rice.

Las declaraciones del funcionario internacional se conocieron a través de un pequeño texto publicado en la cuenta oficial del FMI en Twitter.

En el mensaje que se conoció tras los anuncios del Gobierno, Rice señaló que “un equipo técnico del FMI viajará a Buenos Aires pronto”.

Estaba previsto que el responsable para la misión argentina, el italiano Roberto Cardarelli, llegara a Buenos Aires este martes, pero sin que se conocieran explicaciones del FMI, el organismo decidió finalmente postergar la visita por al menos dos semanas. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, aseguró que el gobierno garantizará el cumplimiento de las pautas fiscales establecidas en el acuerdo con el FMI.

Precisó que se contactó con las autoridades del organismo para coordinar la visita convencional de revisión de estas metas.

Por su parte, el economista argentino Claudio Loser opinó que si bien “siempre existe la posibilidad de que se suspendan los desembolsos”, consideró que se mantendrán. Además, aseguró que la magnitud de las medidas tomadas por el Gobierno nacional tras la derrota electoral “no es tan grande como para descarrilar el programa del FMI”.